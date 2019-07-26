Image caption Дмитрий Попперек был одним из трех жителей Котласа, против которых завели дела об оскорблении власти

Суд в Архангельской области закрыл дело об оскорблении властей, заведенное на жителя Котласа Дмитрия Попперека. Об этом он сам сообщил Би-би-си.

Это первый случай, когда прекращено дело о комментариях, где упоминался Путин. В Архангельской области был прецедент, когда дело об оскорблении властей закрыли из-за отсутствия состава преступления, но тогда фигуранту вменялись в вину якобы неуважительные высказывания в адрес суда.

Решение по делу Попперека еще не вступило в силу - у прокуратуры есть 10 дней на обжалование.

Административное дело против 47-летнего электромонтера госкомпании было возбуждено Котласской прокуратурой за ряд комментариев в нескольких городских группах "ВКонтакте".

В частности, в заявлении в прокуратуру цитировались высказывания Дмитрия Попперека о том, что президент и премьер-министр России подлежат уголовному наказанию, а по отношению к чиновникам и сторонникам властей употреблял слова "мафия" и "дебилоиды". Скан заявления пенсионерки, легшего в основу дела, опубликовал в своем телеграм-канале Павел Чиков - руководитель организации "Агора", которая предоставляет защиту обвиняемым по таким делам.

В контакте с прокуратурой

Как рассказывает Попперек, допросов и иных следственных действий прокуратура с ним не проводила. О статусе подследственного он узнал, когда ему позвонил участковый полиции и позвал "зайти побеседовать".

Помощник прокурора связался с Поппереком лишь однажды: написал "ВКонтакте" в личку просьбу удалить один его комментарий. Когда Дмитрий начал спрашивать, чем вызвана такая просьба, сотрудник прокуратуры представился и привел доказательства того, что он действительно официальное лицо.

Активная гражданка

Заявление на Дмитрия Попперека и других жителей Котласа написала, как следует из материалов дела, с которыми ознакомились журналисты Би-би-си, живущая в этом же городе пенсионерка Ольга Ильина. Как выяснила Би-би-си, есть косвенные признаки того, что Ильина могла пользоваться "ВКонтакте" со страницы, которая велась от имени "Алисы Василевской".

Image caption Концентрация оскобляющих власть в Котласе, судя по действиям прокуратуры - самая большая в РФ

Райцентр Котлас находится неподалеку от Шиеса, где планируется строить мусорный полигон для отходов из Москвы. Местные жители активно протестуют, и противостояние с полицией и Росгвардией уже не раз приводило к задержаниям и физическим травмам у граждан. Неудивительно, что в Котласе эти события горячо обсуждаются в соцсетях.

Что грозит за коммент

Закон об оскорблении власти вступил в силу в России с 29 марта 2019 года. За высказывания о власти "в неприличной форме" грозит административный штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Первым оштрафованным в России - за комментарий во "ВКонтакте" "Владимир Путин - сказочный [нецензурный/бранный аналог выражения "глупый человек"]" - стал житель Новгородской области Юрий Картажев.

Media playback is unsupported on your device Кто и как оскорбляет российскую власть

В разных регионах России - Ставропольском крае, Удмуртии, Архангельской, Кемеровской и Челябинской областях и в Москве - за первые месяцы действия новой статьи было заведено почти 30 дел.