Закрыто дело об оскорблении Путина, заведенное на жителя Котласа Дмитрия Попперека
Суд в Архангельской области закрыл дело об оскорблении властей, заведенное на жителя Котласа Дмитрия Попперека. Об этом он сам сообщил Би-би-си.
Это первый случай, когда прекращено дело о комментариях, где упоминался Путин. В Архангельской области был прецедент, когда дело об оскорблении властей закрыли из-за отсутствия состава преступления, но тогда фигуранту вменялись в вину якобы неуважительные высказывания в адрес суда.
Решение по делу Попперека еще не вступило в силу - у прокуратуры есть 10 дней на обжалование.
Административное дело против 47-летнего электромонтера госкомпании было возбуждено Котласской прокуратурой за ряд комментариев в нескольких городских группах "ВКонтакте".
В частности, в заявлении в прокуратуру цитировались высказывания Дмитрия Попперека о том, что президент и премьер-министр России подлежат уголовному наказанию, а по отношению к чиновникам и сторонникам властей употреблял слова "мафия" и "дебилоиды". Скан заявления пенсионерки, легшего в основу дела, опубликовал в своем телеграм-канале Павел Чиков - руководитель организации "Агора", которая предоставляет защиту обвиняемым по таким делам.
В контакте с прокуратурой
Как рассказывает Попперек, допросов и иных следственных действий прокуратура с ним не проводила. О статусе подследственного он узнал, когда ему позвонил участковый полиции и позвал "зайти побеседовать".
Помощник прокурора связался с Поппереком лишь однажды: написал "ВКонтакте" в личку просьбу удалить один его комментарий. Когда Дмитрий начал спрашивать, чем вызвана такая просьба, сотрудник прокуратуры представился и привел доказательства того, что он действительно официальное лицо.
Активная гражданка
Заявление на Дмитрия Попперека и других жителей Котласа написала, как следует из материалов дела, с которыми ознакомились журналисты Би-би-си, живущая в этом же городе пенсионерка Ольга Ильина. Как выяснила Би-би-си, есть косвенные признаки того, что Ильина могла пользоваться "ВКонтакте" со страницы, которая велась от имени "Алисы Василевской".
Райцентр Котлас находится неподалеку от Шиеса, где планируется строить мусорный полигон для отходов из Москвы. Местные жители активно протестуют, и противостояние с полицией и Росгвардией уже не раз приводило к задержаниям и физическим травмам у граждан. Неудивительно, что в Котласе эти события горячо обсуждаются в соцсетях.
Что грозит за коммент
Закон об оскорблении власти вступил в силу в России с 29 марта 2019 года. За высказывания о власти "в неприличной форме" грозит административный штраф от 30 до 100 тысяч рублей.
Первым оштрафованным в России - за комментарий во "ВКонтакте" "Владимир Путин - сказочный [нецензурный/бранный аналог выражения "глупый человек"]" - стал житель Новгородской области Юрий Картажев.
В разных регионах России - Ставропольском крае, Удмуртии, Архангельской, Кемеровской и Челябинской областях и в Москве - за первые месяцы действия новой статьи было заведено почти 30 дел.