Первое уголовное дело заведено на участника субботних протестов в Москве

Правообладатель иллюстрации KIRILL KUDRYAVTSEV Image caption На акции в центре Москвы в субботу Росгвардия задержала в общей сложности более 1000 граждан (примечание: на фотографии изображен не Евгений Коваленко)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "применение насилия против представителя власти" в отношении Евгения Коваленко, задержанного на массовой акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Ему предъявлено обвинение, следствие просит его арестовать.

По версии следствия, во время акции 27 июля Коваленко бросил в сотрудника Росгвардии "металлический мусорный бак, чем причинил [ему] физическую боль и моральный вред". Коваленко сделал это, "руководствуясь мотивом политической ненависти к представителям власти", считает следствие.

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков и проект "Апология протеста" сообщают, что Коваленко признал вину.

Ранее издание Baza опубликовало видео, на котором, предположительно, был запечатлен эпизод с участием Коваленко. На видео не видно, кто бросил урну, но видно, что ею сзади были задеты двое ОМОНовцев и молодой человек, которого они схватили в этот момент.

Baza сообщает, что пострадавшим в уголовном деле указан боец Росгвардии по фамилии Салиев.

До задержания на акции 27 июля имя Евгения Коваленко не появлялось в новостях. Как сообщал портал "ОВД-Инфо", он был в группе задержанных, отправленных в отделение полиции в районе Марьино.

Часть 1 статьи 318 уголовного кодекса (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких) предусматривает широкий спектр возможного наказания: от штрафа в размере зарплаты за полтора года до лишения свободы на пять лет.

Media playback is unsupported on your device Как прошла акция протеста у мэрии против недопуска кандидатов в Мосгордуму

Уголовное и административное дела

Одно уголовное дело в связи с выборами в Московскую городскую думу уже существует, однако в нем пока нет подозреваемых - только свидетели.

Дело по крайне редко применяемой статье УК "воспрепятствование работе избирательных комиссий" было возбуждено 24 июля по следам стихийных акций, начавшихся в июле после отказа в регистрации ряду независимых кандидатов в МГД.

Вскоре после возбуждения этого дела силовики начали серию обысков и допросов оппозиционеров, добивающихся права баллотироваться в Мосгордуму.

В ночь на четверг пришли домой к экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, директору ФБК Ивану Жданову и другим кандидатам. Жданова затем увезли на допрос в СК, который продолжался до утра.

Первая волна допросов и обысков продолжалась два дня: кандидатов - в том числе Любовь Соболь, Юлия Галямину, Елену Русакову - вызывали на допросы в СК, некоторых по несколько раз. В СК им объясняли, что они проходят свидетелями в рамках уголовного дела о препятствовании работе избирательных комиссий.

Допросы оппозиционеров вели следователи по особо важным делам: большинство вызванных кандидатов в СК в МГД отказались отвечать на вопросы, сославшись на 51 статью Конституции России.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 20 июля на согласованный митинг за свободные выборы в Москве неделю назад пришли более 20 тысяч человек

Пытаясь предотвратить акцию протеста, прокуратура рассылала кандидатам персональные предостережения, а в пятницу прокуратура Москвы сообщила, что против 15 незарегистрированных кандидатов ведется административное расследование, так как они призывали граждан принять участие в несогласованном мероприятии у дома № 13 по Тверской улице Москвы 27 июля.

"Организаторы массового публичного мероприятия - Анастасия Брюханова, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Максим Круглов, Дмитрий Клочков, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Сергей Цукасов, Роман Юнеман, Константин Янкаускас, Илья Яшин - ранее предостерегались органами прокуратуры о недопустимости нарушения законодательства в связи с организацией аналогичного несогласованного мероприятия 14 июля 2019 года, однако предостережения проигнорировали, в связи с чем в отношении указанных лиц проводится административное расследование", - говорилось в заявлении прокуратуры.

"Вторая волна"

В квартиру родителей районного депутата Янкаускаса в пятницу вечером "пыталась вломиться" полиция, сообщал сам Янкаускас. Его мать рассказала телеканалу "Дождь", что она не открыла дверь (сам оппозиционер не живет в этой квартире), а отцу, который был в подъезде, оперативники пытались заламывать руки.

Одновременно обыски начались в ФБК, сотрудниками которого являются Соболь и Жданов. Около девяти вечера зарегистрированный кандидат в Мосгордуму из "команды Гудкова" Дмитрий Клочков сообщил, что полиция пришла по адресу его прописки.

С обыском пришли и в предвыборный штаб Ильи Яшина.

Правообладатель иллюстрации Maxim Grigoryev/TASS Image caption Дмитрия Гудкова вызывали в СК за два дня трижды: допрашивали, осматривали изъятые у него дома личные компьютеры и пытались записать образец его голоса.. Аналогичные следственные действия были проведены почти со всеми кандидатами из "группы непримиримых"

Ультиматум, высказанный Алексеем Навальным во время согласованного митинга 20 июля - о том, что если независимых кандидатов не зарегистрируют, то митинги будут проходить возле мэрии Москвы и Мосгоризбиркома еженедельно вне зависимости от разрешения властей - СК расценил как нарушение правил проведения митингов. По этому обвинению еще в среду Навальный был приговорен к административному аресту на 30 суток.