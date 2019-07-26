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Невыносимая Любовь

В Москве развиваются акции вокруг независимых кандидатов, которым не было разрешено зарегистрироваться на выборы в Мосгордуму. Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сегодня ожидает допрос. Она была задержана накануне - чтобы выдворить ее из здания московского избиркома, полицейским пришлось вынести ее вместе с диваном, на котором она находилась.

Соболь требует новой встречи с главой Центризбиркома России Эллой Памфиловой и готова лично передать ей независимую почерковедческую экспертизу.

Сама Соболь пишет в телеграм-канале, что была отпущена, но получила повестку на допрос в 11 утра по московскому времени. Она говорит, что не знает, по какому уголовному делу ее вызывают.

О том, как проходил "четверг длинных ножей" для московских оппозиционеров, можно прочесть здесь.

Мигрантов ищут в море

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ливия уже несколько лет служит перевалочным пунктом для мигрантов из Африки

В Средизменом море продолжатся поиски мигрантов, находившихся на борту судна, затонувшего накануне у берегов Ливии. На его борту находилось порядка 250 человек, пытавшихся нелегально попасть в Европу. По данным агентства ООН по делам беженцев, около 150 мигрантов были спасены и доставлены обратно в Ливию. Продолжаются поиски еще примерно ста человек.

По информации агентства, это может стать крупнейшей подобной катастрофой в этом году.

Утлые судна с мигрантами на борту вот уже несколько лет тонут в Средиземном море.

Самый старый президент

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В пятницу должны пройти похороны скончавшегося накануне президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси. Ему было 92 года, и он был самым старым действущим президентом в мире.

Покойный глава государства сыграл важную роль в переходе Туниса к демократической форме правления, а также помогал улучшить ситуацию с правами женщин. В последние годы стране под его руководством пришлось бороться с проблемой терроризма.

Во многих арабских странах объявлены дни траура. В самом Тунисе траур продлится семь дней.

Huawei получит "пятерку"

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В пятницу Huawei представит первый китайский смартфон поколения 5G. Невзирая на переживаемые проблемы, Huawei удалось обогнать конкурентов ZTE и Xiaomi.

Однако, учитывая тот факт, что администрация президента Трампа обвиняет Huawei в связях с китайскими спецслужбами и угрожает санкциями, пока не ясно, сможет ли компания и в будущем пользоваться технологией Android.

Зарубежные компании, как, например Samsung и Sony, также продвигают свои смартфоны 5G.

Украина, Россия и танкер

Правообладатель иллюстрации Alexey Pavlishak/TASS Image caption Танкер Neyma использовался для блокирования украинских военных кораблей в ноябре прошлого года, считают в СБУ

Украинская служба безопасности задержала российский танкер "Нейма" в порту Измаил в Одесской области.

Танкер задержан за блокирование украинских военных кораблей. В СБУ считают, что в ноябре прошлого года представители российской пограничной службы по прямому приказу высшего руководства ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей, обстреляв и захватив их вместе с экипажами.

Российская сторона выясняет обстоятельства произошедшего задержания танкера для принятия адекватных мер, заявили в МИД России.

Экипаж танкера был отпущен и прошлой ночью вернулся в Москву.

"Боятся, получается?"

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Процесс выбора и одобрения кандидатов на выборы в Мосгордуму вылился в серьезный скандал. Власти отвергают независимых кандидатов от оппозиции. Те, в свою очередь, организуют демонстрации протеста. Власти отвечают допросами, обысками и уголовным делом.

Би-би-си попыталась разобраться, что произошло и почему, а также чем это все может закончиться.

Кремль дает приказы Италии?

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Заместитель премьер-министра Италии и по совместительству министр внутренних дел Маттео Сальвини, похоже, следует указам из Кремля, пишет Times (пейволл).

Его министерство пыталось запретить забастовку на нефтеперерабатывающем заводе на Сицилии, принадлежащем компании "Лукойл", ссылаясь на необходимость поддерживать общественный порядок.

Профсоюз CGIL подал в суд, и в ходе разбирательства было обнаружено, что Сальвини лично получил письмо от российского посла в Риме, в котором тот написал, что забастовку и протесты следует прекратить, так как это все подрывает репутацию "Лукойла", и что забастовка уже обошлась российской компании в несколько миллионов евро.

После этого министр забастовку запретил.

Сальвини известен своими пророссийскими взглядами, регулярными высказываниями в поддержку российского президента Владимира Путина, а также призывами к отмене санкций ЕС в отношении России.

Борису прочат провал

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Великобритания переживает тяжелейший кризис со времен Второй мировой войны, утверждает обозреватель Financial Times Филип Стивенс.

Политическая система практически не функционирует, в обществе образовался глубокий раскол, а экономика слабеет. И вот теперь в стране новый премьер-министр - Борис Джонсон.

Про его правление можно с уверенностью сказать три вещи. Во-первых, несмотря на все его обещания, вопрос "брексита" не будет разрешен в обозримом будущем. Независимо от того, будет ли заключено соглашение с ЕС или нет, британские политики будут заняты "брекситом" еще много лет.

Во-вторых, национальное единство Соединенного Королевства оказалось под угрозой, и все четыре страны, составляющие это королевство, могут пойти своим путем.

В третьих, можно с уверенностью сказать, что пребывание Джонсона на Даунинг-стрит закончится катастрофическим провалом, предрекает обозреватель FT.

Сайонара "Фукусима-2"

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Японская энергетическая компания TEPCO официально заявила, что выведет из эксплуатации АЭС "Фукусима-2", сообщает газета "Асахи Симбун".

Согласно оценкам компании, на этот процесс может уйти до 40 лет, и проект обойдется в 2,59 млрд долларов.

"Фукусима-2" находится южнее АЭС "Фукусима-1" пострадавшей в 2011 году от землетрясения и цунами. Тогда "Фукусима-2" не пострадала, но ее реакторы были остановлены. Местная префектура давно уже требовала от TEPCO закрыть "Фукусиму-2" и говорит, что окажет компании всестороннюю помощь.

В префектуре Фукусима 10 АЭС. Все они принадлежат TEPCO.

Чайки-разбойники

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Великобритания оказалась перед лицом новой угрозы, обрушивающейся на нее с неба, пишет газета Sun.

Речь идет о чайках. Они выхватывают еду у людей прямо из рук, нападают на детей и даже крадут домашних животных. Пять дней назад чайка схватила гулявшую в саду собаку породы чихуахуа и улетела с ней в клюве. Похищенную собаку до сих пор не нашли.

В некоторых случаях они даже напиваются, обнаружив недопитое пиво в садах или около пабов. Ветеринары говорят, что им все чаще приносят совершенно пьяных чаек.

За последние 20 лет число чаек в Британии увеличилось в четыре раза, и они стали мигрировать в города. Некоторые теперь призывают власти принять меры и ограничить популяцию чаек. Но эти птицы защищены законом и отстреливать их запрещено.

Тайны Даунинг-стрит

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Оригинальную дубовую дверь на Даунинг-стрит, 10 пришлось сменить на пуленепробиваемую после нападения боевиков ИРА в 1991 году

На Даунинг-стрит 10 новый постоялец - Борис Джонсон, ставший премьер-министром Великобритании.

Всем уже известно, что первым делом он должен подружиться с проживающим там котом Ларри. Но его ждет и множество сюрпризов. Англия - страна традиций, и в резиденции премьера их много, часто неожиданных.

Русская служба Би-би-си выяснила, какие причуды и странности кроются за дверью номер 10.

Танец, спорт, самозащита и свобода

Как выяснила Русская служба Би-би-си, в России набирает популярность новый вид спорта, занесенный из Бразилии. Имя ему - капоэйра. Это афро-бразильское боевое искусство, одновременно похожее на танец.

В Сибири этим можно заниматься и на снегу, на морозе. Спорт уже получил официальное признание. Его сторонники говорят, что, занимаясь капоэйрой, они обретают внутреннюю свободу.

Дайджест готовили Михаил Денисов и Борис Максимов.