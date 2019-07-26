В США возобновляют смертные казни на федеральном уровне

  • 26 июля 2019
Генеральный прокурор Уильям Барр Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что его указ соответствует действующему законодательству

Федеральное правительство США впервые за 16 лет возобновит казни заключенных, приговоренных к высшей мере наказания.

В заявлении генерального прокурора Уильяма Барра говорится, что он распорядился, чтобы федеральная тюремная служба приступила к подготовке казней пяти заключенных.

По словам Барра, все пятеро осуждены за убийство и изнасилования детей и престарелых.

Казни должны состояться в декабре 2019-го и январе 2020 годов.

Федеральное министерство юстиции, в отличие от некоторых штатов, установило неформальный мораторий на смертную казнь после 2003 года, когда был казнен Луис Джонс-младший, 53-летний ветеран первой войны в Персидском заливе, убивший 19-летнюю военнослужащую Трейси Джой Макбрайд.

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Image caption Камера, в которой приводится в исполнение смертный приговор в городе Хантсвилл, в Техасе

В США часть судебных дел рассматривается на федеральном уровне, а часть - на уровне штатов. Некоторые преступления, например, фальшивомонетничество, автоматически поступают в федеральный суд. Кроме того, федеральные суды рассматривают особо тяжкие преступления.

В 1972 году Верховный суд США отменил смертную казнь, как на федеральном уровне, так и в отдельных штатах. В 1976-м Верховный суд позволил штатам вернуть смертную казнь, а в 1988 году правительство приняло законодательство, возвращающее смертную казнь на федеральном уровне.

На данный момент в федеральных тюрьмах находятся 62 человека, приговоренных к смертной казни.

Анализ

Энтони Зуркер, Вашингтон

Больше 16 лет никто не задумывался о смертной казни на федеральном уровне.

Хотя официально мораторий объявлен не был, административные задержки, чрезвычайно долгие апелляции, практические затруднения, а также сравнительно небольшое число заключенных, приговоренных к смертной казни, привели к тому, что неофициально мораторий существовал.

Администрация президента Трампа хочет это изменить, несмотря на то, что в США не хватает необходимых для исполнения смертного приговора химических препаратов.

Президент и в прошлом резко высказывался о преступниках, утверждая, что с ними слишком хорошо обращаются и дают слишком много возможностей подавать апелляции.

Согласно опросам общественного мнения, хотя большинство американцев выступают за смертную казнь в определенных случаях, количество ее сторонников падает.

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