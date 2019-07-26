Пхеньян назвал новые испытания ракет предупреждением Сеулу

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Одна из запущенных в четверг КНДР ракет преодолела расстояние в 690 км, утверждает Сеул

Северная Корея назвала запуск двух ракет в сторону Японского моря "серьезным предупреждением", которое было адресовано "милитаристским элементам Южной Кореи".

Как заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, его стана вынуждена разрабатывать оружие, чтобы "устранить потенциальные и прямые угрозы" национальной безопасности.

В четверг КНДР запустила две ракеты малого радиуса действия в направлении Японского моря - впервые после встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которая закончилась обещанием возобновить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова.

По данным властей Южной Кореи, одна из запущенных в четверг КНДР ракет преодолела расстояние в 690 км. Предположительно, это была ракета нового типа. В Сеуле также подтвердили, что речь идет о ракетах малого радиуса действия.

По словам Ким Чен Ына, в четверг северокорейские военные проводили испытания новой тактической ракетной системы. Заявления Ким Чен Ына были опубликованы государственными северокорейскими СМИ.

Ранее КНДР выразила возмущение по поводу решения Южной Кореи и США провести в августе совместные военные учения. Пхеньян рассматривает такие учения как подготовку к вторжению в страну, а следовательно и прямую угрозу безопасности Северной Кореи.

Что сказал Ким Чен Ын?

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что доволен тем, как прошли испытания новой ракетной системы. По его словам, противостоять новому оружию, разработанному в КНДР, будет нелегко.

Он также подчеркнул, что Сеулу не стоит совершать ошибку, игнорируя это предупреждение.

Ранее Южная Корея призвала Пхеньян отказаться от действий, которые не способствуют снятию напряженности в отношении двух стран. Также Сеул заявил, что рассматривает проведенные КНДР испытания ракет как военную угрозу.

США заявили, что готовы к дальнейшим переговорам с КНДР, несмотря на состоявшиеся 25 июля пуски ракет.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон по-прежнему рассчитывает на переговоры с КНДР и дипломатический путь разрешения противоречий.

"Мы по-прежнему убеждены, что есть дипломатический путь, решение этого вопроса с помощью переговоров", - сказал Помпео. По его мнению, запуск ракет, возможно, был частью переговорной тактики Северной Кореи.

Правообладатель иллюстрации European Photopress Agency Image caption На этой неделе Ким Чен Ын осмотрел подлодку нового типа, которая впоследствии, по мнению ряда аналитиков, может быть оснащена баллистическими ракетами

Анализ

Лаура Бикер, корреспондент Би-би-си в Сеуле

Пхеньян пытается оказать давление на Сеул, используя как слова, так и оружие. Пхеньян обвиняет Сеул в лицемерии - в том, что, с одной стороны, Южная Корея вроде как добивается мира, а с другой - разрабатывает новое оружие и принимает участие в совместных с США военных учениях.

Такой язык общения может казаться провокационным, учитывая, что президент Южной Кореи Мун Джэин проделал большую работу для улучшений отношений с Ким Чен Ыном. Даже предложение Сеула об отправке риса в бедные районы Северной Кореи, кажется, было проигнорировано.

Северная Корея, возможно, пытается таким образом проверить, насколько далеко она может зайти, выдвигая свои требования Сеулу. Такая тактика Пхеньяна также может быть одним из способов создать ситуацию, когда Сеул и Вашингтон будут вынуждены занять разные позиции.

Правительство Южной Кореи уже выступило за частичное ослабление санкций в отношении КНДР, что могло бы помочь наладить отношения с Пхеньяном. Однако США не поддерживают это предложение.

Надо отметить, что в заявлении Пхеньяна нет никакой критики в отношении Дональда Трампа. Это уже стало привычной тактикой для КНДР. Таким образом, Ким Чен Ын держит открытой дверь для переговоров с президентом США. Кажется, он предпочитает вести диалог напрямую с Дональдом Трампом и вряд ли сделает или скажет что-то, что может лишить его этой возможности.

Контекст

Испытания ракет 25 июля - это первый запуск ракет после встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которая состоялась 30 июня и завершилась обещанием возобновить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла по инициативе Вашинтона в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Корей. Во время встречи Трамп пересек демаркационную линию и оказался на территории КНДР, став первым президентом США, который побывал на территории Северной Кореи.

Позже госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что двусторонние переговоры начнутся, скорее всего, уже в июле, однако после этого заявления не состоялось ни одной встречи официальных представителей США и КНДР.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В ходе встречи с Ким Чен Ыном 30 июня Трамп на несколько секунд перешел на территорию Северной Кореи

В июле Пхеньян выступил с осуждением планируемых США и Южной Кореей совместных военных учений "19-2 Тонмэн", которые должны состояться в августе. В КНДР заявили, что проведение учений противоречит духу совместного заявления, подписанного Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном во время их первой личной встречи в Сингапуре в прошлом году. Тогда Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

В прошлом году после переговоров с Трампом лидер КНДР пообещал, что Пхеньян прекратит ядерные испытания и откажется от запуска межконтинентальных баллистических ракет.

Однако, несмотря на это заявление Ким Чен Ына, КНДР не свернула свою ядерную программу. Судя по спутниковым снимкам, сделанным в июне, КНДР, возможно, готовится возобновить переработку радиоактивного материала в ядерное топливо.

Также Пхеньян, несмотря на действующие в отношении страны санкции, по всей видимости, продолжает попытки разработки нового оружия. На этой неделе Ким Чен Ын осмотрел подлодку нового типа, которая впоследствии, по мнению ряда аналитиков, может быть оснащена баллистическими ракетами

В мае этого года КНДР произвела запуск нескольких ракет малого радиуса действия - это был первый запуск после испытаний межконтинентальных баллистических ракет в 2017 году.

Дональд Трамп тогда выразил уверенность в том, что Северная Корея не пойдет на какие-либо шаги, которые могли бы препятствовать налаживанию отношений двух стран.

Он написал в "Твиттере", что Ким Чен Ын не нарушит обещаний, данных президенту США.