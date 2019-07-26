Эксперты нашли кассетные бомбы на российской выставке о войне в Сирии

Правообладатель иллюстрации Conflict Intelligence Team Image caption РБК-500 ШОАБ-0,5 на выставке в парке "Патриот"

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила на выставке в российском пропагандистском парке "Патриот" кассетные бомбы.

Эти бомбы были выставлены в экспозиции парка, посвященной войне в Сирии. Экспозиция находится в отдельном павильоне.

Использование кассетных бомб запрещено международной конвенцией, которую, однако, Россия не подписала вместе с рядом других стран.

На экспозиции в парке "Патриот" выставлены различные объекты, имеющие, как утверждают российские военные, отношение к боевикам, выступающим против Башара Асада. Среди них - части лабораторий, в которых, как утверждают организаторы, готовились взрывчатые и отравляющие вещества.

На выставке также представлено вооружение российского контингента, который поддерживает в конфликте правительство Башара Асада. Среди этого оружия - авиационные боеприпасы.

Правообладатель иллюстрации Conflict Intelligence Team Image caption РБК-500 АО-2,5РТ на выставке в парке "Патриот"

Именно среди них Conflict Intelligence Team обнаружила бомбовые кассеты РБК-500 АО-2,5РТ и РБК-500 ШОАБ-0,5.

На фотографиях, сделанных представителями расследовательской группы, видны таблички с названиями и характеристиками боеприпасов.

Опасные боеприпасы

Использование кассетных бомб осуждается многими странами, которые считают их негуманным оружием. В 2008 году в Дублине была принята конвенция, запрещающая применение таких боеприпасов.

Эту конвенцию подписали более 100 государств, однако Россия, США, Израиль и некоторые другие страны подписывать и ратифицировать отказались. Великобритания подписала и ратифицировала этот документ.

Кассетная бомба представляет собой контейнер, начиненный небольшими боеприпасами. После того, как его сбрасывают с самолета, он начинает вращаться и, раскрываясь, разбрасывает эти боеприпасы на большой площади.

Это оружие эффективно против живой силы противника, однако не все бомбы срабатывают при ударе. Некоторые остаются неразорвавшимися, превращаясь фактически в противопехотные мины, способные из-за повреждения при ударе взорваться в любой момент.

От взрывов этих бомб гибнут мирные люди, причем часто уже после окончания боевых действий. Производители стараются маркировать эти боеприпасы, окрашивая их в яркий цвет, но это часто привлекает к ним внимание детей, которые становятся их жертвами.

Негласное применение

Россия, как и другие страны, использующие такие бомбы, старается не афишировать их применение. Международные правозащитные группы часто критикуют Россию за применение кассетных бомб в Сирии, в результате чего гибнут мирные жители.

Кадры кассетных бомб класса РБК-500 появлялись в нескольких репортажах российских телеканалов с авиабазы Хмеймим в Сирии.

Так, в репортаже телеканала RT о визите министра обороны России на базу Хмеймим, вышедшем в эфир 18 июня 2016 года, был показан российский военный летчик, который осматривал истребитель-бомбардировщик Су-34 с подвешенными бомбами РБК-500. Бомбы были показаны на среднем плане с хорошо видной маркировкой.

Media playback is unsupported on your device Как британские кассетные бомбы оказались в Йемене?

Когда на этот кадр обратили внимание блогеры, телеканал вырезал его из сюжета, но на это обратили внимание в прессе, и RT вернула этот фрагмент обратно.

Как объяснили Би-би-си в RT, фрагмент был вырезан редактором соцсетей не с целью скрыть использование кассетных бомб российской армией, а из соображений безопасности: на видео крупным планом был показан пилот.

Критике подвергается не только Россия. В октябре 2014 года правозащитная организация Human Rights Watch обвинила украинские войска в использовании кассетных бомб при обстрелах Донецка.

В 2010 году Amnesty International обвинила США в применении кассетных боеприпасов во время воздушного удара по предполагаемым базам "Аль-Каиды" в Йемене.