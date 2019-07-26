Ofcom оштрафовал RT на 200 тыс. фунтов за нарушение правил вещания

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Британский регулятор Ofcom оштрафовал российский государственный телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов (15,7 млн рублей) за нарушение правил вещания.

"В результате расследования мы обнаружили, что RT не смог сохранить должную непредвзятость в семи новостных программах в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года", - говорится в заявлении Ofcom.

В частности, по мнению регулятора, телеканал не соблюдал должную непредвзятость, освещая позицию британских властей по поводу отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери, а также конфликт в Сирии.

Телеканал RT заявил, что возмущен решением британского регулятора. По мнению телеканала, Ofcom должен был дождаться решения суда, который должен был установить, "правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT".

"При этом сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию, - в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в "недостаточной беспристрастности", - говорится в заявлении RT.

Расследование в отношении RT началось в декабре 2018 года. Ofcom изучил 10 выпусков программ на RT, в трех из них регулятор нарушений не нашел. Регулятор опубликовал подробные разборы каждого из возможных нарушений с пересказом выпуска, ответом RT и выводом регулятора.

"Семь нарушений говорят о серьезном несоответствии нашим правилам вещания. Мы сообщили RT о том, что мы рассматриваем предусмотренные законом штрафные меры… В распоряжении Ofcom есть несколько вариантов возможных санкций. Любая штрафная мера, которую мы введем, будет пропорциональна и справедлива [найденным нарушениям]", - говорится в сообщении регулятора.