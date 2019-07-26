Австрия объявила в розыск российского разведчика. Что известно?

Правообладатель иллюстрации Austria Interior Ministry Image caption Зайцев - уроженец Москвы, пишут австрийские СМИ

Австрия объявила в международный розыск 65-летнего Игоря Зайцева, которого правоохранительные органы страны считают офицером российского ГРУ. По версии австрийской полиции, он якобы собирал сведения в пользу российской военной разведки, действуя в ущерб Австрии.

Прокуратура Зальцбурга обвиняет Зайцева в преднамеренном разглашении гостайны и военной тайны. Европейский и международный ордер на арест россиянина, как сообщили в прокуратуре, выдан еще во вторник, 23 июля.

Это дело, как пишут австрийские СМИ, связано с уголовным делом отставного полковника австрийской армии - 70-летнего Мартина М., которого обвиняют в работе на иностранную разведку в течение 20 лет.

В ноябре прошлого года его арестовали по делу о госизмене, сейчас он находится в предварительном заключении, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Арестованный экс-полковник служил в Департаменте структурного планирования и имел доступ к сведениям о служащих австрийской армии, артиллерийских системах страны и ситуации с мигрантами. По версии австрийского МВД, он был завербован советскими спецслужбами еще в 1987 году и незаконно передавал информацию российской военной разведке с 1992 года до осени прошлого года.

Полиция считает, что Мартин М. и Зайцев работали вместе, используя самые современные технологии агентурной связи, в том числе радио- и спутниковую связь. Так, некая иностранная спецслужба передала австрийцам информацию об оперативной встрече, во время которой в обмен на сведения полковнику передали почти 30 тысяч евро наличными.

Всего, по данным полиции, с 1992 по 2018 годы "в обмен за разглашенные сведения" было выплачено почти 300 тысяч евро наличными. Шпионская деятельность 70-летнего жителя Зальцбурга продолжалась и после его службы в австрийских вооруженных силах, считают в полиции.

Адвокат Мартина М. Майкл Хофер утверждает, что его клиент отрицает знакомство с Зайцевым, как и свою причастность к шпионажу.

Осложнение отношений

Игорь Зайцев родился в Москве, пишут австрийские СМИ. Они также утверждают, что его воинское звание - полковник.

По данным полиции, Зайцев работал на российскую военную разведку и предоставлял информацию о военных интересах австрийских вооруженных сил, в частности, о системах вооружений и задачах сухопутных и воздушных войск.

"Сотрудник ГРУ подозревается в побуждении отставного 70-летнего полковника австрийской армии провести разведывательную операцию в ущерб Австрии, раскрыть государственные секреты и преднамеренно выдать военные тайны", - говорится в заявлении полиции.

В прошлом году на фоне задержания отставного полковника австрийской армии глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, планировавшуюся на начало декабря, и вызвала представителей российского посольства для объяснений.

Канцлер Австрии Себастьян Курц тогда заявил, что "шпионаж недопустим и должен осуждаться", и добавил, что будет обсуждать дальнейшие шаги в отношении России со своими европейскими партнерами.

Российский МИД же заявил, что подозрения в адрес бывшего полковника австрийской армии могут привести к осложнению российско-австрийских отношений.

До инцидента Австрия была одной из немногих европейских стран, которые решили не высылать российских дипломатов на фоне отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Традиционно у страны хорошие отношения с Москвой, а представители Партии свободы Австрии часто посещают Россию, а также аннексированный ею Крым. Президент Владимир Путин в августе прошлого года ездил на свадьбу главы МИД Карин Кнайсль и даже танцевал с ней.