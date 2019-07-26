В Москве началась вторая волна обысков у оппозиционеров. Прямо перед крупной акцией

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несколько сотрудников ФБК идут на выборы в Мосгордуму - а до этого фонд занимался мониторингом президентских выборов

Следователи пришли с обысками к оппозиционерам, которые проводят акции протеста против снятия с выборов в Мосгордуму. Обыски связаны с делом о воспрепятствовании работе избиркомов.

Обыски проходят в канун субботней встречи с избирателями, которая может стать крупной протестной акцией. Ее планируют провести кандидаты, получившие отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму. Они считают снятие с выборов незаконным.

Директор основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил у себя в "Твиттере", что в фонд пришел Следственный комитет. Жданов - один из кандидатов в депутаты Мосгордумы, получивших отказ в регистрации. Кроме того, он уже побывал на допросах у следователей.

Жданов выложил видеозапись момента, когда следователь зачитывает постановление о проведении обыска. Из него следует, что обыск проводится в рамках дела о воспрепятствовании работе избиркомов, возбужденного в среду.

Позднее адвокат ФБК Владимир Воронин уточнил изданию "МБХ-Медиа", что следователи пришли не в сам фонд, а в предвыборные штабы Жданова и юриста фонда Любови Соболь, которые находятся в том же бизнес-центре.

"Я все равно приду"

Об обыске в своем предвыборном штабе сообщил и оппозиционер Илья Яшин. "В мой предвыборный штаб пришли с обыском. Даже не пытаются скрывать, что это уголовное дело политически мотивировано. Наглое и противозаконное давление на оппозицию в разгар избирательной кампании", - написал он в "Твиттере".

Следователи пришли в пятницу вечером и на адреса регистрации еще нескольких не допущенных к выборам оппозиционеров.

В частности, об обыске в квартире его родителей, в которой он зарегистрирован, но не живет, сообщил политик Константин Янкаускас. По его словам, туда ломилась толпа полицейских и следователей. Дома была мать политика - она заперлась до приезда адвоката.

Телеканал "Дождь" со ссылкой на мать Янкаускаса сообщал, что 77-летний отец политика был на лестничной клетке - и что там силовики угрожали ему и выламывали руки. После этого Янкаускас не смог дозвониться ни матери, ни адвокату - из чего сделал вывод, что в квартире начался обыск.

"Этот обыск - попытка заставить меня не прийти на акцию к мэрии. Но я все равно приду. А если даже меня задержат, вы придете вместо меня", - написал политик.

"Кто-то в форме, кто-то без"

Зарегистрированный кандидат Дмитрий Клочков сообщил, что к нему пришли с обыском по адресу прописки - в квартиру его бабушки. "Специально для "правоохранителей": меня там нет. У меня нет плана штурма мэрии завтра, не успел написать", - пишет Клочков в своем телеграм-канале.

Прокуратура называла Клочкова одним из организаторов запланированной на субботу акции оппозиции.

В разговоре с Би-би-си Клочков уточнил, что около часа назад к нему по адресу регистрации пришли "семь человек - кто-то в форме, кто-то без".

По его словам, дома сейчас никого нет. О том, что к нему пришли силовики, сообщили соседи. "Утром двое еще пытались вручить предостережение об ответственности за проведение встречи с избирателями, которую они считают несанкционированным митингом", - рассказал Би-би-си кандидат.

По словам Клочкова, также вчера в восемь утра к нему приходили по тому же адресу следователи, которые пытались вручить ему повестку явиться на допрос по делу о воспрепятствовании работе избиркомов. Так как его дома не было, повестку он не получил и на допрос не ходил.

Следствие информацию об обысках пока никак не прокомментировало.

Первая волна

Следственные органы не впервые пришли с обысками к оппозиционерам, которые получили отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму и начали выходить на регулярные акции протеста.

Дело о воспрепятствовании работе избиркомов было возбуждено еще в среду - и вечером того же дня началась первая волна обысков. В четверг и пятницу оппозиционеров вызвали на допросы.

Следователи начали рейды с квартиры Дмитрия Гудкова около 22 часов в среду. У экс-депутата забрали четыре компьютера, включая тот, где хранятся семейные фотографии и видеофильмы, а также телефон.

Спустя 50 минут силовики пришли к директору ФБК Ивану Жданову. Он был немедленно увезен на допрос в главное следственное управление, где оставался до утра.

Ночному вторжению подверглись жилища как минимум четверых кандидатов. Любови Соболь следователь позвонил по телефону в полночь и сообщил, что утром ей принесут вызов на допрос.

В итоге многие оппозиционеры пришли на допросы, но отказались давать показания, ссылаясь на 51-ю статью российской конституции. Она дает право не свидетельствовать против себя и близких людей.

И сами оппозиционеры, и большинство обозревателей сходятся в том, что одним из мотивов жестких действий властей стало нежелание допустить массовой акции протеста в субботу.

На 27 июля намечена встреча кандидатов с гражданами возле здания МГИК. За призывы сделать эту акцию массовой Алексей Навальный в среду был арестован на 30 дней.