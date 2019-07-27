Верховный суд разрешил Трампу потратить средства Пентагона на стену с Мексикой

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Верховный суд принял вердикт в пользу отмены решения федерального судьи в штате Калифорния, которое вводило запрет на трату бюджетных средств на строительство стены

Верховный суд США заявил, что президент Дональд Трамп имеет право выделить 2,5 млрд долларов из бюджета Пентагона на строительство участков стены на границе с Мексикой.

Суд большинством в один голос отменил решение федерального судьи в штате Калифорния, запретившее трату бюджетных средств на строительство стены.

Строительство стены на границе США с Мексикой было главным обещанием в ходе избирательной кампании Трампа на президентских выборах 2016 года.

Против этого плана президента решительно выступает Демократическая партия и ее представители в конгрессе США.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент Трамп назвал решение Верховного суда своей крупной победой

Вердикт Верховного суда означает, что бюджетные средства, ранее выделенные конгрессом Пентагону, теперь смогут быть использованы на строительство участков стены в Калифорнии, Аризоне и Нью-Мексико.

В своем очередном твите президент Трамп назвал решение Верховного суда крупной победой.

В пятницу США и Гватемала подписали соглашение, в соответствии с которым мигранты из Гондураса и Сальвадора, которые пытаются добраться до американских границ по гватемальской территории, будут обязаны обращаться с просьбой об убежище к властям Гватемалы.

Из военного бюджета

"Решение Верховного суда, которое позволяет Дональду Трампу украсть часть военного бюджета и потратить его на сооружение затратной и неэффективной пограничной стены, против которой возражает конгресс, является глубоко неправильным. Наши отцы-основатели создали демократию, во главе которой стоит народ, а не монарх", - заявила лидер большинства в палате представителей Нэнси Пелоси.

Президент Дональд Трамп объявил в начале этого года чрезвычайное положение, заявив что он требует от конгресса выделения 6,7 млрд долларов на строительство стены в интересах государственной безопасности.

Однако известно, что общая стоимость сооружения такой стены на протяжении всех 3200 км границ США составит 23 млрд долларов.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Верховный суд принял вердикт в пользу отмены решения федерального судьи в штате Калифорния, которое вводило запрет на трату бюджетных средств на строительство стены

Более 20 штатов и правозащитные организации обращались в минувшие месяцы в суды различных инстанций с исками о признании решения президента об объявлении чрезвычайного положения попыткой обойти конгресс.

В феврале этого года конгресс выделил 1,38 млрд долларов на сооружение "первичных барьеров для пешеходов" в долине реки Рио-Гранде в штате Техас. Это намного меньше того, что запрашивал президент.

Палата представителей также принимает юридические меры против использования федеральных бюджетных ассигнований на строительство стены.

По данным Таможенно-пограничной службы США, в июне этого года на юго-западной границе США было арестовано 104 344 человека, что на 28% меньше по сравнению с маем.

Администрация Трампа утверждает, что это снижение объясняется новыми соглашениями с Мексикой по ограничению миграции, в том числе принятием более жестких мер пограничного режима на мексиканской стороне границы.

Эти соглашения также включают расширение программы, которая предусматривает пребывание обратившихся за политическим убежищем лиц на территории Мексики, пока их заявления рассматриваются американскими властями.

Однако эксперты указывают, что в жаркие летние месяцы число мигрантов обычно сокращалось и раньше.

Число мигрантов, задерживаемых на границе США с Мексикой, в настоящее время значительно ниже, чем в предыдущее десятилетие.

Тем не менее президент Трамп считает ситуацию на границе кризисом системы государственной безопасности.