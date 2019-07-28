Протесты в Гонконге: полиция применила слезоточивый газ

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Полиция Гонконга применила слезоточивый газ на несогласованном митинге, в котором участвовали десятки тысяч людей.

Протесты проходили на севере Гонконга в районе Юньлон, где во время предыдущего митинга, 20 июля, на демонстрантов напала группа вооруженных людей в масках.

Полицию обвинили в бездействии и сотрудничестве с нападавшими. Сотрудники правоохранительных органов это отрицают.

Субботний протест - еще одно проявление общественного недовольства, которое началось семь недель назад в связи с обнародоваными поправками в законопроект об экстрадиции.

С тех пор правительство отказалось от их ратификации, однако теперь демонстранты требуют рассмотрения дела о жестокости полиции, демократических реформ и отставки Кэрри Лам.

Митинг прошел без разрешения полиции, что крайне необычно для Гонконга, где такое, как правило, не запрещают.

В полиции говорят, что таким образом хотели предотвратить возможные столкновения протестующих с местными жителями.

Несмотря на это, тысячи демонстрантов вышли на главные улицы Юньлон, выкрикивая антиполицейские слоганы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Демонстранты пришли в шлемах и масках

Поначалу правоохранители наблюдали за происходящим и снимали все на видео. По их словам, некоторые протестующие держали в руках куски железных труб и щиты, ломали ими заборы на дорогах.

Кто-то окружил и начал разрисовывать полицейский автомобиль, подвергая опасности офицеров при исполнении.

В районе пяти часов вечера по местному времени (12:00 по московскому времени) полиция пустила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Демонстранты, которые пришли в жестких шлемах и масках, начали бросать в ответ снаряды, но потом частично расступились, чтобы дать возможность проехать каретам скорой помощи.

Причина недовольства полицией

В прошлую субботу на участников митинга возле станции метро Юньлон напали около 100 человек в белых футболках. Они избили деревянными и металлическими палками не только протестующих, но и журналистов, и простых прохожих.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В районе пяти часов вечера по местному времени (12:00 МСК) полиция пустила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

В результате пострадало 45 человек. В нападении подозревают членов преступной группировки триады. Судя по всему, их жертвами были люди, одетые в черное, - цвет одежды демонстрантов.

Участники митинга заявили, что правоохранительные органы и проправительственные депутаты знали о готовящемся нападении. По их словам, полиция не спешила приезжать на вызов и появилась только тогда, когда преступники скрылись.

Один из жителей Юньлон рассказал Би-би-си о том, что его родственник, который работает в полиции, заранее предупредил об опасности и порекомендовал не надевать черную футболку.

В полиции же говорят, что в этот день их силы были задействованы во время беспорядков в других регионах и опровергли обвинения в сотрудничестве с преступниками.

Правоохранители заявляют, что по делу о нападении уже задержаны 12 человек, включая девятерых мужчин, которые, по их словам, связаны с триадой.

Заместитель главы администрации Гонконга Мэтью Ченг извинился в пятницу за то, что "полиция не оправдала ожидания жителей".

Его заявление вызвало бурное недовольство среди полицейских.

"На протяжении последних нескольких месяцев нас постоянно сыпятся обвинения. Вне работы мы сталкиваемся с оскорблениями онлайн, угрозами и провокациями... вашими стараниями наша работа по поддержанию закона и порядка полностью нивелирована", - говорится в открытом письме Ассоциации полицейских инспекторов Гонконга.

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Известно, что преступные группировки триад достаточно активны в Юньлон, сельском округе Гонконга. Свое несогласие с протестующими высказывали и местные жители.

Рейтерс передает, что за неделю до нападения в Юньлон представители правительства Китая появились на местном мероприятии и призывали толпу выгонять демонстрантов и "защищать свой дом".

В представительстве Китая в Гонконге отрицают "ложные слухи", связанные с недавним нападением с деревне.