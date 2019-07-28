Задержания на акции оппозиции центре в Москвы: фотографии
Московская полиция в субботу задержала сотни людей на митинге у мэрии и на подходах к ней. Люди вновь в массовом порядке пришли выразить протест против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
Задержания начались еще до начала акции.
Протесты продолжались несколько часов.
Протесты против недопуска московских оппозиционеров на выборы в Мосгордуму проходят уже две недели.
Оппозиция посчитала отказы в регистрации своим кандидатам (среди которых и Иван Жданов) нечестными и вывела людей на улицы.
Акция на проспекте Сахарова 20 июля стала одной из самых многочисленных за последние годы, а 27 июля оппозиция решила митинговать у московской мэрии.
Столичные власти не дали согласие на провдение акция 27 июля.
Глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что видел необоснованные задержания на акции около мэрии Москвы.
Пресс-служба Росгвардии сообщила, что росгвардейцы совместно с коллегами из правоохранительных органов, профессионально и в рамках своих полномочий выполняют задачи по обеспечению общественной безопасности.
По последним данным ОВД в субботу в связи с протестами в Москве задержано 779 человек.
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