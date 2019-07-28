Задержания на акции оппозиции центре в Москвы: фотографии

Правообладатель иллюстрации MAXIM ZMEYEV

Московская полиция в субботу задержала сотни людей на митинге у мэрии и на подходах к ней. Люди вновь в массовом порядке пришли выразить протест против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Задержания начались еще до начала акции.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin

Протесты продолжались несколько часов.

Правообладатель иллюстрации KIRILL KUDRYAVTSEV

Протесты против недопуска московских оппозиционеров на выборы в Мосгордуму проходят уже две недели.

Оппозиция посчитала отказы в регистрации своим кандидатам (среди которых и Иван Жданов) нечестными и вывела людей на улицы.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin

Акция на проспекте Сахарова 20 июля стала одной из самых многочисленных за последние годы, а 27 июля оппозиция решила митинговать у московской мэрии.

Правообладатель иллюстрации MAXIM ZMEYEV

Столичные власти не дали согласие на провдение акция 27 июля.

Правообладатель иллюстрации KIRILL KUDRYAVTSEV

Глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что видел необоснованные задержания на акции около мэрии Москвы.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev

Пресс-служба Росгвардии сообщила, что росгвардейцы совместно с коллегами из правоохранительных органов, профессионально и в рамках своих полномочий выполняют задачи по обеспечению общественной безопасности.

Правообладатель иллюстрации MAXIM ZMEYEV

По последним данным ОВД в субботу в связи с протестами в Москве задержано 779 человек.

Правообладатель иллюстрации KIRILL KUDRYAVTSEV

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