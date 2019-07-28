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Оппозиционер Алексей Навальный, арестованный за повторное нарушение правил проведения митинга, госпитализирован из спецприемника в московскую клиническую больницу №64.

"Он в палате в терапевтическом отделении, состояние удовлетворительное", - сообщили Интерфаксу в больнице.

Как уточнила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, Навальный был госпитализирован утром в воскресенье, 28 июля, с диагнозом "острая аллергическая реакция". По словам Киры Ярмыш, у политика сильный отек лица и покраснение кожных покровов.

"Источник аллергической реакции не определён. За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции", - говорится в твите Киры Ярмыш.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков назвал аллергию Навального довольно странной. По его словам, во время ареста в июне за "нарушение организации митинга" его поместили в ту же камеру, что и Навального.

"Сразу после выхода весь отек и покрылся красными пятнами, провалялся неделю на антигистаминных. Думали - аллергия. Но судя по всему у Алексея ровно те же симптомы, и это какая-то странная аллергия", - написал в "Твиттере" Леонид Волков.

Теоретически аллергическая реакция может впервые возникнуть в любом возрасте. Алексею Навальному 43 года.

"Я как раз к тому, что тут вряд ли есть место для конспирологии, а есть место для серьезной проверки спецприемника на предмет того, что за нечисть такая прилипчивая у них живет в вентиляции или еще где; при тамошней антисанитарии - что угодно может быть", - пояснил Леонид Волков.

24 июля Симоновский районный суд арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга.

Политика задержали утром того же дня у подъезда его дома, когда тот, по его словам, "вышел из дома побегать и купить жене цветов" - 24 июля у Юлии Навальной день рождения.

Поводом для задержания стало его пост в "Фейсбуке", где он призвал своих сторонников 27 июля принять участие в акции у мэрии Москвы с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму.

Акция 27 июля не была согласована с городскими властями и закончилась 1074 человека, независимая организация "ОВД-Инфо" насчитала 1373 задержанных, из которых 152 человека были оставлены в ОВД как минимум до утра воскресенья.