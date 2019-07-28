Дмитрий Гудков снова задержан после разгона митинга в Москве

Правообладатель иллюстрации TASS\ Maksim Grigoriev Image caption Дмитрия Гудкова задерживают уже второй раз за последние 36 часов

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков задержан 28 июля в Москве. Об этом сам не допущенный до выборов в Мосгордуму политик сообщил в "Твиттере".

"Я задержан на выходе из магазина, покупал продукты ребятам в ОВД", - написал Дмитрий Гудков. Позже его супруга Валерия уточнила, что Гудкова везут в Тверское ОВД.

"Пришли также за Эльвирой Вихаревой, начштаба Геннадия Гудкова. Ее нет дома", - говорится в твите, опубликованном от имени Валерии Гудковой.

Это уже второе задержание политика за последние 36 часов. Первый раз Гудкова задержали перед началом акции протеста у московской мэрии 27 июля. Тогда полиция остановила политика на въезде в Москву. "За 5 км от МКАД остановили машину в потоке. Везут в ОВД Коптево", - сообщал Дмитрий Гудков. Поздно вечером перед этим, когда в предвыборном штабе Гудкова никого не было, в помещение с обыском пришли сотрудники Следственного комитета.

В субботу Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы за "нарушение порядка организации митинга", однако суд отложил рассмотрение административного дела оппозиционера до 31 июля, после чего Гудкова освободили.

Дмитрий Гудков, выставлявший свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму, проходит свидетелем по возбужденному 24 июля уголовном делу о воспрепятствовании работе московских избиркомов из-за несанкционированных акций протеста оппозиционных кандидатов, не допущенных до выборов в городскую думу.

После возбуждения уголовного дела Гудков уже три раза приезжал на допросы в Следственный комитет.

27 июля в Москве у здания столичной мэрии прошла несогласованная с властями города акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Задержания участников, в том числе и основных организаторов акции, начались еще до начала митинга. В числе задержанных оказались - политик Илья Яшин, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, муниципальный депутат Юлия Галямина и другие.

24 июля у своего дома был задержан оппозиционер Алексей Навальный. В этот же день Симоновский районный суд арестовал Навального на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга.

Юриста ФБК Любовь Соболь задержали, когда она ехала к мэрии на такси.

Всего в субботу, по данным полиции, было задержано 1074 участника акции. По данным ОВД-Инфо, задержанных больше - 1373 человека, из них как минимум 42 - несовершеннолетние. По данным портала, 152 человека были оставлены в ОВД как минимум до утра воскресенья.

Как сообщает ОВД-Инфо, в некоторых районных отделах полиции задержанным не обеспечили спальные места, в некоторых отделах родственники и друзья задержанных не могут передать им еду и воду. В ОВД "Филевский парк" задержанных еще и не кормят, пишет издание.

В воскресенье столичная полиция сообщила, что в отношении задержанных "составлены необходимые документы". При этом, как подчеркивается в сообщении полиции, более 600 задержанных, как оказалось, не являются жителями столицы.

Пропустить Twitter пост , автор: @MosSobyanin Горожан призывают сегодня приходить на несанкционированный митинг, активно агитируют приезжать граждан из других регионов. По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 июля 2019 г.

Еще до начала акции протеста мэр столицы Сергей Собянин утверждал, что организаторы акции протеста якобы "активно агитируют приезжать граждан из других регионов".