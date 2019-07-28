Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Успешный тест - предостережениее для Ирана, заявил израильский лидер Нетаньяху

На Аляске прошли секретные испытания израильского противоракетного комплекса "Хец-3" ("Стрела-3"). Их проводили израильские военные в сотрудничестве с армией США.

Об успешном тесте сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху у себя в "Твиттере". Он заявил, что в ходе испытаний были поражены цели за пределами атмосферы Земли.

"Во время трех недавних испытаний на Аляске комплекс Arrow 3 перехватывал баллистические ракеты за пределами атмосферы на беспрецедентных высотах и скоростях. Идеальное исполнение! Я хотел бы выразить глубочайшую признательность Соединенным Штатам за это достижение на благо нашей общей безопасности", - написал Нетаньяху в "Твиттере".

В своих комментариях израильский премьер назвал США великим союзником Израиля и сообщил, что успешные испытания доказывают способность комплекса "Хец-3" действовать против баллистических ракет, запущеных в сторону Израиля из Ирана или откуда-либо еще.

Он добавил, что теперь враги будут знать, что Израиль превосходит их и в обороне, и в нападении.

Противоракетный комплекс "Хец-3" перехватывает цели на высоте до 100 км и действует на дистанции от 400 до 2500 км.

Его разрабатывали специалисты израильской авиационно-космической промышленности при участии Агентства по противоракетной обороне США и американской корпорации Boeing.

Правообладатель иллюстрации JACK GUEZ/AFP/Getty Images Image caption Нетаньяху руководит Израилем почти 13 лет - это рекорд в истории еврейского государства

По словам представителей израильского министерства обороны, Аляска была выбрана местом тестирования противоракетного комплекса по ряду причин - в частности, во время запусков отрабатывалось взаимодействие комплекса с американскими системами обнаружения ракет.

Об испытаниях на Аляске было объявлено после того, как ранее на этой неделе Иран испытал баллистическую ракету средней дальности "Шахаб-3".

Израиль и Америку исторически связывают союзнические отношения, которые, пережив кризис в годы президентства Обамы, активизировались после избрания президентом США Дональда Трампа.

Администрация Трампа поддерживает Израиль по целому ряду вопросов - от конфронтации с Ираном до позиции по палестино-израильскому конфликту. Две страны активно сотрудничают и в сфере оборонных технологий. Так, в феврале минобороны США заявляло о планах приобрести израильскую противоракетную систему "Железный купол".

Ее в Израиле используют для перехвата ракет ближнего радиуса действия, в том числе защиты от обстрелов с палестинских территорий.