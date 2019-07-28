Врачи Навального: это не аллергия, Алексею нужна медицинская помощь

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Врачи Алексея Навального попытались навестить его в больнице, куда он был переведен из спецприемника после ухудшения самочувствия. По их словам, им не дали полноценно осмотреть пациента, и его состояние внушает им тревогу.

Они также отвергли звучавшее ранее предположение, что у политика могла возникнуть аллергическая реакция.

В воскресенье оппозиционер Алексей Навальный, арестованный на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга, был госпитализирован из спецприемника в московскую клиническую больницу им В.Виноградова.

"Он в палате в терапевтическом отделении, состояние удовлетворительное", - сообщили Интерфаксу в больнице.

Как уточнила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, Навальный был госпитализирован утром в воскресенье, 28 июля, с диагнозом "острая аллергическая реакция". По словам Киры Ярмыш, у политика сильный отек лица и покраснение кожных покровов.

Однако, как сообщили лечащие врачи Навального, пытавшиеся посетить его в больнице во второй половине дня, клиническая картина не соответствует аллергической реакции.

"Никакой аллергии у Алексея нет и никогда не было. Более того - он ел одну и ту же еду со всеми заключенными, никакой новой парфюмерии или средств личной гигиены не использовал", - написала в "Фейсбуке" врач-офтальмолог Анастасия Васильева.

По ее словам, клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела).

"Сегодня особенно страшно за пострадавший правый глаз, который действительно с большим трудом удалось спасти, - сообщила врач. - Развивающийся кератоконъюнктивит никто не лечит, офтальмологом пациент не осмотрен".

"Токсическое повреждение неизвестным веществом"

Анастасия Васильева пришла в больницу вместе с еще одним врачом Навального - кандидатом медицинских наук Ярославом Ашихминым.

По их словам, им удалось лишь бегло осмотреть своего пациента, после чего их выпроводили из палаты, где Навальный находится под усиленной охраной полиции.

Как утверждает Васильева, симптомы указывают на результат повреждающего действия неопределенных химических веществ.

"Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего "третьего лица", - заявила она.

Врачи Навального настоятельно рекомендуют правоохранительным органам взять на химическую экспертизу постельное белье Навального, а докторам - взять соскобы с кожи, исследовать также волосы, а кроме того - быстро организовать наблюдение офтальмолога.

"Мы опасаемся за отсроченные эффекты повреждения, и хотим разобраться, чем обусловлены такие массивные повреждения кожных покровов и слизистых", - резюмирует Васильева.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием в пресс-службу МВД России и больницу, в которой находится Алексей Навальный.

Задержания у больницы

Вечером воскресенья сторонники Навального стали собираться у больницы им В.Виноградова.

Однако вскоре на место прибыла полиция, и протестующих начали задерживать. Об этом сообщило издание "ОВД-Инфо".

По сообщениям активистов, задержанных отвезли в ОВД Академический. Трансляция акции и задержания идет на Youtube-канале "Движение".

Сообщается также о задержании корреспондента телеканала "Дождь" Даниила Сотникова.

"Что угодно может быть"

Соратник Алексея Навального Леонид Волков назвал "аллергию" Навального довольно странной. По его словам, во время ареста в июне за "нарушение организации митинга" его поместили в ту же камеру, что и Навального.

"Сразу после выхода весь отек и покрылся красными пятнами, провалялся неделю на антигистаминных. Думали - аллергия. Но, судя по всему, у Алексея ровно те же симптомы, и это какая-то странная аллергия", - написал в "Твиттере" Леонид Волков.

Теоретически аллергическая реакция может впервые возникнуть в любом возрасте. Алексею Навальному 43 года.

"Я как раз к тому, что тут вряд ли есть место для конспирологии, а есть место для серьезной проверки спецприемника на предмет того, что за нечисть такая прилипчивая у них живет в вентиляции или еще где; при тамошней антисанитарии - что угодно может быть", - пояснил Леонид Волков.

24 июля Симоновский районный суд арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга.

Политика задержали утром того же дня у подъезда его дома, когда тот, по его словам, "вышел из дома побегать и купить жене цветов" - 24 июля у Юлии Навальной день рождения.

Поводом для задержания стал его пост в "Фейсбуке", где он призвал своих сторонников 27 июля принять участие в акции у мэрии Москвы с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму.

Акция 27 июля не была согласована с городскими властями и закончилась задержанием более тысячи человек.