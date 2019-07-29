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Суды по субботним задержаниям

В понедельник истекает срок содержания под стражей задержанных на несогласованном митинге у мэрии Москвы в субботу.

Акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму обернулась массовыми задержаниями - в общей сложности было задержано более 1300 человек.

По данным "ОВД-Инфо", в отделах полиции остается не менее 152 человек. Их должны либо отпустить, либо осудить по административной статье.

Также им могут предъявить обвинения по уголовной статье и избрать меру пресечения. Какие обвинения могут предъявить задержанным - неизвестно, сообщает "Коммерсант".

Возможная выписка Навального

Сегодня же, возможно, из больницы выпишут оппозиционера Алексея Навального, которого госпитализировали в воскресенье во время очередного ареста.

О такой возможности говорил накануне врач терапевтического отделения 64-й горбольницы Москвы Эльдар Казахмедов.

Он же сообщил агентству Интерфакс, что у Навального диагностировали аллергическую реакцию, известную как крапивница.

Сторонники оппозиционера и его лечащие врачи в такой диагноз не верят и говорят, что клиническая картина не соответствует аллергической реакции.

Как утверждает врач-офтальмолог Анастасия Васильева, которая лечила оппозиционера раньше, все симптомы указывают на "результат повреждающего действия неопределенных химических веществ".

Репрессии не гарантируют политической стабильности

Газета "Ведомости"собрала мнения и оценки экспертов о прошедшей в Москве в субботу акции.

Власти не ожидали столь массового выхода москвичей на улицы, надеялись, что они испугаются угроз, что в сезон отпусков в городе вообще будет мало людей, говоорит политолог Алексей Макаркин.

Понятно, что погружение президента на дно Финского залива было запланировано давно, но в такой день, оно выглядело как отстраненность президента от проблем, волнующих россиян.

Не исключено, полагает эксперт, что наверху опять, как и в 2012 году, решили, что лояльность важнее легитимности, и отказались от компромиссов. Но дубинки и аресты могут скорее радикализировать настроения жителей Москвы и других городов и породить нечто непредсказуемое.

Media playback is unsupported on your device Как прошла акция протеста у мэрии против недопуска кандидатов в Мосгордуму

Политолог Евгений Минченко также считает, что реакция властей - превентивная мера, призванная показать, что терпимость к "майданным" сценариям нулевая.

Британская Times сравнивает реакцию властей российской столицы на несанкционированные акции в Москве и Гонконге и находит много общего.

По мнению издания, власти обоих городов хотят показать населению одно и то же: с теми, кто выйдет на улицы в защиту демократии, будут жестоко обращаться, чтобы никому было неповадно следовать их примеру.

Газета считает, что Кремль обеспокоен тем, что, если продемонстрировать решимость сейчас, то инакомыслие распространится. Но репрессии не гарантируют политической стабильности. Но только Кремль считает, что это навсегда предотвратит неприятности. Опыт Гонконга говорит о другом.

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100 миллионов на рекламу "брексита"

Daily Telegraph рассказывает, что новый премьер-министр Британии Борис Джонсон запускает крупнейшую в послевоенной истории страны "маркетинговую операцию" по продвижению положительного имиджа "брексита" в широкие народные массы.

Как рассказали газете информированные источники в правительстве, только на рекламу в течение ближайших трех месяцев будет потрачено 100 миллионов фунтов стерлингов.

Помимо этого правительство выделит дополнительный миллиард фунтов на подготовку к выходу страны их ЕС без договора. Газета пишет, что часть этих денег будет потрачена на информационную кампанию на радио и в интернете, которую будет проводить правительство.

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