На фестивале чеснока в Калифорнии произошла стрельба, четверо погибших

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Большинство пострадавших получили огнестрельные ранения

На ежегодном фестивале чеснока в Гилрое, штат Калифорния, произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека, включая самого стрелка. Пострадавшими числится 15 человек, по меньшей мере 11 из них получили огнестрельные ранения.

Стрелок был обнаружен полицией и убит вскоре после ее прибытия. Полицейские подозревают, что у него мог быть сообщник, и не рекомендуют жителям приближаться к месту проведения фестиваля.

"Наши команды работают и пытаются выследить и выявить возможного второго подозреваемого", - сообщил журналистам начальник полиции Гилроя Скот Смити. По словам Смити, у убитого стрелка была "некая винтовка", а стрелял он наугад.

По сообщению полиции, стрелок выпилил дыру в заборе, чтобы попасть на территорию мероприятия. Его мотивы пока не известны. На месте происшествия изъято огнестрельное оружие и винтовочные боеприпасы.

На видео, опубликованных в соцсетях, видны толпы бегущих и кричащих людей.

Сообщения о стрельбе полицейские получили около 17:41 по местному времени (3:41 по московскому).

Один из свидетелей стрельбы рассказал телеканалу Си-эн-эн, что с началом стрельбы на фестивале воцарился "полный хаос". "Я отходил от сцены... Примерно через две минуты я оглянулся и услышал несколько выстрелов, увидел дым в воздухе", - сказал Лекс Де Ла Эрран.

"Сначала я подумал, что это фейерверк. Люди начали кричать и убегать, я инстинктивно делал то же самое. Это был полный хаос, и мне так повезло, что я покинул сцену, рядом с которой это произошло".

Он добавил, что кусок осколка попал ему в лоб, но он не видел самого стрелка.

Другой свидетель в разговоре с KPIX-TV заявил, что видел стрелка и слышал от 20 до 25 выстрелов.

"Правоохранительные органы находятся на месте стрельбы в Гилрое, штат Калифорния. По сообщениям, стрелок еще не задержан. Будьте аккуратны и осторожны!", - написал в "Твиттере" президент США Дональд Трамп.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2019 г.

Сообщается, что на место происшествия в Гилрое прибыла бригада быстрого реагирования ФБР из Сан-Франциско.

Фестиваль чеснока в городе Гилрой в Северной Калифорнии - трехдневное мероприятие, посвященное еде, напиткам и кулинарным поединкам. По данным организаторов, каждый год его посещает около 100 тысяч человек.

Фестиваль позиционирует себя как "самый большой летний кулинарный фестиваль в мире". Воскресенье было завершающим днем мероприятия. Оно проходило в парке Christmas Hill, который находится примерно в почти 50 километрах от города Сан-Хосе.