К Навальному пустили врача. Она выступает против выписки оппозиционера

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К оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в московской больнице, пустили его лечащего врача - офтальмолога Анастасию Васильеву, которая лечила его после того, как в апреле 2017 года его облили зеленкой. Она сказала, что у политика - контактный дерматит.

В своем "Фейсбуке" она написала, что после интенсивного лечения оппозиционеру стало лучше, но выступила против его возвращения в спецприемник в понедельник. По словам Васильевой, за выписку оппозиционера выступают врачи больницы.

Васильева пишет, что отек и высыпания вызвал "токсический агент", который так и не выявлен. У политика нет необходимых ему, по мнению Васильевой, результатов токсикологических анализов и консультации токсиколога.

"Я на консилиуме однозначно заявила, что категорически против такой экстренной выписки Алексея и помещения его снова в то место, где, вероятно, и существует этот самый неизвестный химический агент", - заявила врач.

"Повторная интоксикация и сенсибилизация может привести действительно к серьезному тяжелому состоянию", - предупредила она. Васильева отметила, что ждет решения комиссии, которая удалилась на консилиум.

Контактный дерматит - реакция кожи, возникающая в результате воздействия на нее аллергена или раздражителей - например, растений или химических веществ. Согласно данным медицинских порталов, лечение предусматривает исключение контакта с провоцирующими веществами и поддерживающую терапию.

Сомнения в диагнозе

Накануне врач сообщала, что в палату Навального в больнице имени Виноградова, куда он был госпитализирован, находясь под арестом, не пустили врачей, которые давно его наблюдают.

Васильева вместе с терапевтом Ярославом Ашихминым приехала в больницу к оппозиционеру в воскресенье. Они попытались провести осмотр, но смогли это сделать только через приоткрытую дверь, говорила она.

Васильева заявила, что политику необходим осмотр офтальмолога, так как она подозревает у него токсический кератоконъюнктивит и дерматит. Она предположила, что у Навального может быть "токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего "третьего лица". Васильева отвергла предположение, что у политика могла возникнуть аллергическая реакция.

"Сегодня особенно страшно за пострадавший правый глаз, который действительно с большим трудом удалось спасти", - добавила врач.

В эфире телеканала "Дождь" она сообщила, что у Навального на экспертизу взяли волосы и футболку. "Мы проведем независимую экспертизу, может, даже отправим в Европу", - уточнила она.

Муниципальный депутат Владимир Залищак в свою очередь пообщался с главврачом. По его словам, в больнице считают, что причиной аллергической реакции мог стать стиральный порошок.

"Отек и покрылся пятнами"

Утром в воскресенье 28 июля Навального из спецприемника доставили в городскую больницу с диагнозом "острая аллергическая реакция".

Врач терапевтического отделения 64-й больницы Эльдар Казахмедов заявил агентству Интерфакс, что предварительный диагноз звучит как "генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека "крапивницы".

Политика также осмотрела главный иммунолог-аллерголог Москвы, которая поставила ему диагноз "контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области", добавил врач.

Соратник Навального Леонид Волков написал, что сидел в той же камере, что и Навальный, после выхода из которой "весь отек и покрылся красными пятнами, провалялся неделю на антигистаминных". "Думали - аллергия. Но судя по всему у Алексея ровно те же симптомы, и это какая-то странная аллергия", - пишет Волков, уточняя, что имеет в виду антисанитарию в спецприемниках.

Больница и аресты

Вечером воскресенья сторонники Навального стали собираться у больницы имени В. Виноградова. Туда вскоре прибыла полиция и начала задерживать протестующих, сообщало издание "ОВД-Инфо".

24 июля Симоновский районный суд арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга.

Политика задержали утром того же дня у подъезда его дома, когда тот, по его словам, "вышел из дома побегать и купить жене цветов". 24 июля у Юлии Навальной день рождения.

Поводом для задержания стал его пост в "Фейсбуке", где он призвал своих сторонников 27 июля принять участие в акции у мэрии Москвы с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму.

Акция 27 июля не была согласована с городскими властями и закончилась задержанием более чем тысячи человек.