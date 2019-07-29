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Герцогиня, супруга принца Гарри Меган больше полугода работала над сентябрьским выпуском глянцевого журнала Vogue в качестве приглашенного редактора. На обложке сделанного ею номера вместо топ-моделей - 15 женщин, совершивших прорыв в разных областях.

Также на обложке - зеркало, которое намекает читательнице, что и она может изменить мир. Свою фотографию Меган размещать не стала, так как это было бы нескромно, рассказал постоянный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.

По словам самой герцогини, она выбрала тех женщин, которыми восхищается сама и которые вдохновляют людей на перемены. Среди них - премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, шведская школьница - активистка экологического движения Грета Тунберг, актрисы Сельма Хайек, Джейн Фонда и звезда сериалов - трансгендер Лаверна Кокс, а также адвокаты, балерина, писательница и несколько топ-моделей.

Этот выпуск журнала, озаглавленный "Силы перемен", посвящен "женщинам-новаторам, бесстрашно разрушающим барьеры", гласит официальное заявление британского королевского дома.

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Сентябрьский выпуск Vogue считается самым важным и самым читаемым в году. Меган работала над ним более семи месяцев (на которые выпало и рождение ее первенца). Ее целью как редактора было сделать акцент на ценностях, общественных кампаниях и людях, которые сейчас оказывают существенное влияние на глобальное общественное мнение.

"Надеюсь, что через эту призму вы почувствуете коллективную силу, которой обладают эти женщины самого разного происхождения и профессий - а также силу той команды, которая помогала мне раскрыть эту тему", - написала герцогиня.

Приглашенный редактор, конечно, отвечал не только за обложку, но и за содержание журнала. В него включена беседа Меган Маркл с бывшей первой леди США Мишель Обамой.

Правообладатель иллюстрации Josh Olins Image caption Кейт Миддлтон была на обложке"Вог" в год 100-летия журнала

Британская редакция Vogue впервые пригласила редактора со стороны отвечать за сентябрьский выпуск. Главред - британский стилист, уроженец Ганы Эдвард Эннинфул - назвал это замечательным сюрпризом и большой честью.

"Как вы увидите из всего содержания номера, которое отобрано ею, она стремится раскрывать более сложные, тонкие темы, будь то роль женщин, психическое здоровье, раса или неравенство и привилегии", - говорит он.

В 2016 году британский Vogue посвятил обложку герцогине Кембриджской Кейт - жене принца Уильяма.