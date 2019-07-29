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Британский МИД осудил чрезмерное применение силы в субботу против участников мирной демонстрации в Москве. Германия призвала российские власти освободить всех задержанных во время протестов. Правозащитники называют действия российских силовиков абсурдными.

Британия: "Россия должна выполнять свои обязательства"

МИД Великобритании призвал Москву выполнять принятые Россией международные обязательства и нормы Совета Европы и ОБСЕ.

"Мы озабочены задержанием 27 июля более тысячи участников протеста, в том числе журналистов и известных представителей оппозиции, а также значительным применением силы в ходе мирной демонстрации в Москве", - заявил Форин офис.

"Российские власти продолжают пренебрегать правами собственного населения на свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний", - указывается в заявлении.

Германия: "Освободить задержанных"

Госминистр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот назвал насилие против мирных демонстрантов ударом по демократии и правовому государству. Действия полиции он назвал жестокими.

Пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель призвала российские власти срочно освободить тех, кто был задержан в субботу в ходе непропорционально жесткой, по ее словам, полицейской акции.

Media playback is unsupported on your device Как прошла акция протеста у мэрии против недопуска кандидатов в Мосгордуму

Представитель канцлера ФРГ Ульрика Деммер напомнила Москве о свободе слова и свободе собраний и призвала власти провести сентябрьские выборы в Мосгордуму в соответствии с международными стандартами.

Amnesty International: "Власти пробили новое дно"

Правозащитная организация Amnesty International ("Международная амнистия") уже в субботу вечером опубликовала заявление, в котором назвала действия властей и силовых органов абсурдными.

"Российские власти пробили новое дно, введя перед митингом протеста сравнимые с военным положением меры безопасности, заблокировав доступ к главной улице города и обязав закрыться кафе и магазины несмотря на отсутствие достоверных сообщений о возможном насилии", - заявила Наталья Звягина, директор представительства Amnesty International в России.

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Она отметила также незаконность превентивных задержаний и глушения интернет-сигнала в центре Москвы.

"Особый шок вызвал инцидент с задержанием полицейскими совершавшего пробежку около мэрии Москвы за несколько часов до начала митинга человека. Как позже сообщили СМИ, в ходе задержания ему сломали ногу", - говорится в заявлении правозащитников.

Amnesty International потребовала обеспечить компенсацию всем пострадавшим при разгоне митинга.

Более тысячи задержанных

27 июля не согласованная с мэрией Москвы акция за допуск всех независимых кандидатов, собравших требуемое по закону количество подписей, на выборы в Московскую городскую думу была жестко разогнана силами Росгвардии.

Прокуратура Москвы заранее объявила субботнюю акцию оппозиции незаконной и разослала персональные предостережения ее организаторам.

Было задержано более 1200 человек, некоторые участники протеста получили травмы.

По состоянию на полдень понедельника большинство задержанных в ходе протестов граждан были отпущены.

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Около 200 человек провели в отделах полиции более полутора суток и должны были предстать перед судом по обвинению в административных правонарушениях.

Ни президент России Владимир Путин, ни глава правительства Дмитрий Медведев пока что не комментировали произошедшее в Москве.