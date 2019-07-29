Правообладатель иллюстрации RUSLAN PRYANIKOV/AFP

В Казахстане начался судебный процесс над лидером движения "Атажурт" Серикжаном Билашем. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни.

Билаш родился в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая и затем получил гражданство Казахстана. Он стал известен благодаря своей деятельности по защите прав этнических казахов в Китае. Его организация "Атажурт" занимается распространением информации о нарушениях прав человека, в которых обвиняются китайские власти региона, и, в частности рассказывает о лагерях по "перевоспитанию" местных мусульман.

Активист неоднократно устраивал пресс-конференции для СМИ, рассказывая на конкретных примерах о давлении на некитайских жителей Синьцзяна, о "лагерях перевоспитания" и о трудностях, с которыми сталкиваются те, кто хочет выехать из Китая.

В 2018 году в интервью "Радио Свобода" он сказал, что его организация оперирует исключительно фактами: "Когда они [мировые СМИ] приезжают в Алматы, мы предоставляем 100 фактов из 100. Если 200, то предоставляем 200 фактов, а также видео, аудио, фото и все вместе с паспортами задержанных. Они же пишут, что в Синьцзяне задерживают мусульман. Обидно, знаете ли. Очень мало используют слово "казах". Они считают, что в Синьцзяне живут только уйгуры. Это большая ошибка. В Синьцзяне давлению подвергаются не только мусульмане".

Билаша обвиняют в умышленных действиях, направленных на возбуждение межнациональной розни. По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы. Билаш отвергает обвинения, называя их политически мотивированными.

Политически мотивированное дело?

Некоторые сторонники Билаша пришли на заседание суда. Как сообщает "Радио Свобода", когда обвиняемый появился в зале, десятки людей начали скандировать "Свобода!" на казахском, после чего присутствующих попросили соблюдать тишину.

Правозащитники считают дело Билаша политически мотивированным и связывают его с правозащитной деятельностью активиста. Как пишет Eurasianet, задержание Билаша, "возможно, объясняется желанием Астаны сохранить хорошие отношения с Пекином".

Казахского активиста арестовали в марте в Алматы, после чего он был доставлен в столицу Нур-Султан (до недавнего времени Астана) и помещен под домашний арест. Как сообщает "Радио Свобода", срок содержания под арестом затем неоднократно продлевался.

Тогда же был проведен обыск в офисе "Атажурта", после чего, как сообщало Франс пресс, люди в полицейской форме вынесли оттуда черные мешки. Как сообщили агентству волонтеры организации, были конфискованы компьютеры, жесткие диски и видеокамеры, на которых содержалась информация о людях, задержанных в Синьцзяне.

Нарушения прав человека в Синьцзяне

В последние месяцы стало известно, что коренные жители Синьцзяна, но не этнические китайцы, живущие в регионе, подвергаются тотальной слежке и массовому интернированию.

Китайские власти признали и даже законодательно оформили функционирование лагерей, в которых содержится до миллиона человека. Они называют эти учреждения центрами профессионального обучения, доказавшими свою эффективность в формировании установок неприятия религиозного экстремизма. Бывшие и нынешние узники называют происходящее внутри лагерей промыванием мозгов.

Уйгуры составляют около 45% населения Синьцзяна, китайцы-хань - порядка 40%. Остальные - представители других этнических меньшинств, в том числе казахи (по официальным данным их более миллиона).

Уйгурские сепаратисты ведут борьбу за создание независимого государства Восточный Туркестан, иногда прибегая к насильственным методам.

Правозащитные организации возлагают ответственность за противостояние на Пекин, обвиняя китайские власти в массовых арестах уйгуров и ограничении их культурных и религиозных прав.