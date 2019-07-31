Правообладатель иллюстрации Matytsin Valery/TASS Image caption По делу проходит бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов

В Астраханской области стартовало дело против двух чиновников, которые обвиняются в необоснованном получении банковских кредитов для регионального бюджета. Возможно, это первое дело такого рода. Оно же отчасти показывает, как уже полтора года чиновники в регионах пытаются жить по новым бюджетным правилам.

На минувшей неделе суд в Ростове-на-Дону арестовал бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и экс-главу минфина этого региона Виталия Шведова. Султанов ушел в отставку примерно за полтора месяца до этого, 10 июня. Исполняющим обязанности председателя правительства стал как раз Шведов.

Следствие обвиняет их в необоснованном получении банковских кредитов для регионального бюджета. Кредиты были привлечены по ставке 7-8,5%, тогда как при возникновении реальной необходимости можно было получить бюджетный кредит по ставке 0,1%, указывает СК в сообщении.

Дело возбуждено по части 3 статьи 285 (злоупотребление полномочиями). Следствие считает, что Султанов и Шведов привлекли в одном из банков кредиты на 6 млрд рублей, тогда как реальной необходимости в этом не было, потому что на счетах регионального минфина оставались средства.

"Таким образом бюджету региона был причинен крупный материальный ущерб в размере не менее 212 млн рублей", - подсчитали в Следственном комитете.

Не исключено, что это первый в России случай, когда чиновников пытаются привлечь к ответственности за получение банковских кредитов для области. Би-би-си не обнаружила похожих дел в системе "ГАС Правосудие".

Нужен ли был кредит?

"Ситуации, когда регион берет новые коммерческие кредиты, при этом имея свободные денежные средства, встречается достаточно редко. В основном регионы стараются погашать коммерческие кредиты, если у них на руках есть свободные деньги. Иначе зачем им платить проценты по кредитам?" - говорит старший аналитик Moody's Семен Исаков.

Если на момент получения коммерческих кредитов на счетах были остатки, то действительно возникает вопрос, зачем понадобились займы в банках, соглашается региональный чиновник: "Но если вся сумма [бюджетных средств] была выбрана на тот момент, когда был получен коммерческий кредит, то чиновники все сделали правильно".

На 1 июля долг Астраханской области составлял около 20 млрд рублей, из которых 14,7 млрд приходится на среднесрочные бюджетные кредиты, и 5,2 млрд - на банковские. Уровень долговой нагрузки Астраханской области, по данным S&P, относительно низкий - 37% доходов бюджета на начало 2019 года.

Адвокат Виталия Шведова Аркадий Толпегин сообщил Би-би-си, что защита считает позицию обвинения в корне неверной. Целью операций минфина Астраханской области с долговыми обязательствами, по его словам, было равномерное распределение долговой нагрузки и снижение расходов на обслуживание долга.

"Обвинение совершенно упустило из вида, что кредиты банков привлекались министерством в мае 2018 с целью замещения кредитов с более высокой процентной ставкой, а также погашения ранее привлеченного бюджетного кредита в объеме 2 млрд рублей. При этом коммерческие кредиты привлекались в Сбербанке РФ в порядке, предусмотренном законом о контрактной системе госзакупок", - заявил адвокат.

Какие схемы используют регионы, что расплатиться по долгам?

История с этим уголовным делом - обвинением и линия защиты - отчасти показывает, как полтора года региональные чиновники пытаются жить по новым бюджетным правилам.

Раньше они получали от федерального центра дешевые долгосрочные бюджетные кредиты под 0,1% годовых. Ими они могли заместить дорогие банковские кредиты. Если в конце 2012 года бюджетные кредиты составляли 27% общего долга регионов, то на конец первого полугодия 2019 их доля выросла до 50%.

Популярность таких кредитов легко объяснима, говорит глава комитета по бюджету законодательного собрания Пермского края Елена Зырянова: "Они стоят 0,1% в год, а коммерческие - 9-10% годовых". Правда, получить их было непросто, оговаривается она. Нужно было выполнять жесткие требования федерального минфина - по снижению дефицита бюджета, по сокращению долгов и так далее.

Но с 2018 года власти отказались от бюджетных кредитов. Взамен предложили семилетнюю программу реструктуризации долгов перед федеральным бюджетом. "Острота проблемы (долгового кризиса - Би-би-си), по мнению минфина, была снята, долговая нагрузка регионов начала стабилизироваться и сокращаться", - объясняет решение директор Fitch Константин Англичанов.

Но потребность в дешевых госкредитах в регионах не отпала. Скорее всего, поскольку минфин больше не выдает долгосрочные займы регионам, в случае с Астраханской областью речь идет о краткосрочных казначейских кредитах. Их предоставляют максимум на 90 дней. Ставка по ним тоже 0,1%. По данным S&P, в 2018 году регион получил таких займов на 2 млрд рублей.

"Казначейский кредит - важный инструмент для покрытия кассовых разрывов, и субъекты активно его используют", - говорит аналитик S&P Наталья Легеева. По данным агентства, эти займы выдаются в течение 24-28 часов.

И все равно часто субъекты вынуждены прибегать к коммерческим кредитам для того, чтобы закрывать кассовые разрывы, отмечает в разговоре с Би-би-си бывший мэр регионального центра. "Например, надо срочно сделать какие-то выплаты социального характера", - поясняет он.

Комбинирование казначейских и коротких банковских кредитов позволяет снизить расходы на обслуживание долга, сообщили Би-би-си в минфине Калининградской области.

"За счет привлечения казначейских кредитов в начале года погашаются коммерческие кредиты, а в конце года, с учетом сроков возврата казначейских кредитов, вновь привлекаются коммерческие заимствования", - говорится в комментарии ведомства.

Краткосрочные банковские кредиты обычно привлекаются, чтобы перекредитоваться по истечении 90 дней после того, как истекает срок действия казначейского кредита, и до получения нового казначейского кредита, говорит Андрей Пискунов из рейтингового агентства НРК.

Еще короткие банковские займы привлекаются в конце года, потому что казначейские кредиты нужно вернуть до 25 ноября, добавляет он.

Общий долг регионов составляет 2,37 трлн рублей по данным на конец июня 2019 года. По данным минфина на 1 января 2019 года, долговая нагрузка регионов составляла 2,206 трлн рублей.

В минфине состояние региональных финансов оценивают положительно.

"Раньше до 10-15% регионов находились в "красной зоне", зоне финансовой тревоги. Сейчас всего два субъекта РФ имеют долговую нагрузку больше 100% относительно собственных доходов. Уверен, что к концу года останется только один субъект с таким уровнем долга", - говорил в июне ТАСС первый заместитель министра финансов Леонид Горнин.