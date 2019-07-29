Яндекс смог отыграться на бирже. Акции упали после законопроекта о "значимых" интернет-компаниях

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Акции "Яндекса" на американской бирже Nasdaq выросли более чем на 4% на торгах 29 июля. Котировки вернулись к отметке в 38 долларов после падения, вызванного новостями о возможном запрете для иностранных инвесторов владеть крупными пакетами акций российских интернет-компаний.

Ценные бумаги "Яндекса" выросли на 4% до 38,53 доллара в первые минуты торгов 29 июля. Таким образом, котировки отыграли падение 26 июля, когда акции поисковика подешевели на 3,6%.

При этом на Московской бирже бумаги "Яндекса" продолжили дешеветь - по состоянию на 18:10 по Москве, падение составило 3,5% после значительного - почти на 2,4% - снижения в пятницу.

Что происходит с "Яндексом"?

В последний день торгов прошлой недели акции "Яндекса"обвалились после новостей об очередной законодательной инициативе.

Депутат Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, в котором прописано, что иностранные инвесторы не могут владеть более чем 20% акций "значимых интернет-компаний".

Документ разработан в администрации президента, сообщал The Bell со ссылкой на три неназванных источника. Горелкин сказал, что список значимых компаний будет составлять правительственная комиссия. "У меня сомнений нет, что в перечень таких организаций войдут "Яндекс" и Mail.Ru Group", - сказал он.

Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении схожий законопроект - он ограничивает долю иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России, соавтором которого также является депутат Горелкин.

Вместе с ним его внесли Андрей Луговой, Михаил Старшинов и Борис Пайкин 22 октября 2018 года. В соответствии с законопроектом, иностранное государство, международная организация, а также юридическое лицо с иностранным участием и иностранный гражданин не вправе выступать владельцем новостного агрегатора. Доля иностранного участия ограничивается 20%.

Основная мишень законопроекта - "Яндекс.Новости", говорил Би-би-си старший аналитик по телекоммуникациям и медиа Райффайзенбанка Сергей Либин. Головной компанией для ООО "Яндекс", управляющей новостным агрегатором, является нидерландская Yandex NV. Ее акции торгуются на американской бирже Nasdaq.

Кроме того, у одного из крупнейших акционеров компании Аркадия Воложа есть гражданство Мальты.

В декабре 2018 года законопроект приняли в первом чтении и предписали подготовить поправки к нему до 16 января 2019 года. Но пока работа над инициативой не продвинулась дальше, следует из данных на странице законопроекта на сайте Госдумы.

Перекручивать гайки

29 июля предлагаемые ограничения раскритиковали в аппарате вице-премьера Максима Акимова.

"В существующем виде законопроект носит явно разрушительный характер для достижений целей национальной программы "Цифровая экономика", - заявил 29 июля журналистам представитель Акимова. Законопроект подрывает устойчивость и конкурентоспособность отечественных компаний, добавил представитель чиновника.

В случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями, заявил РБК представитель "Яндекса".

"В результате пострадают конечные пользователи. Мы считаем, что законопроект в текущем виде не должен быть принят, и готовы участвовать в его обсуждении", - добавил представитель компании.

В минкомсвязи законопроект тоже подвергли критике. Глава ведомства Николай Носков заявил, что "категорически не поддерживает" законопроект, который, по его мнению, направлен против "Яндекс" и Mail.ru Group. Эти компании являются национальным достоянием России и дают шанс, что страна займет "достойное место в цифровом мире", сказал министр.

"Эти компании существуют благодаря тому, что в свое время государство не закрутило гайки. Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно. Я уже не говорю о том, что такие необдуманные и необсужденные инициативы, которые выливаются в публичную плоскость, негативно действуют на тысячи лучших российских программистов, которые имеют опционы в компаниях "Яндекс" и Mail.ru и, соответственно, их доходы и зарплаты существенно падают. Мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран", - заявил Носков.