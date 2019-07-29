Оппозиционеров судят за несанкционированную акцию. Яшин получил 10 суток

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Щербинский суд Москвы арестовал на 10 суток незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, главу муниципалитета Красносельского района Илью Яшина. В понедельник суды рассматривают дела оппозиционеров, задержанных на субботней акции.

Суд признал Яшина виновным в организации несанкционированного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Как заявили в полиции, 23 июля в "Твиттере" оппозиционер призвал всех участвовать в акции 27 июля.

Яшин свою вину не признал, а на вопросы судьи отвечать отказался, сославшись на 51-й статью конституции.

Во вторник, 30 июля, суд в Троицке будет рассматривать второе дело Яшина по той же статье, но за организацию акции 14 июля в Новопушкинском сквере и последующих ежедневных митингов на Трубной площади.

Яшин был задержан в ночь на 27 июля. Вечером того же дня его отпустили на свободу, но затем снова задержали на Трубной площади. Выходные он провел в отделении полиции.

Также в понедельник был арестован еще один незарегистрированный кандидат в Мосгордуму - муниципальный депутат Константин Янкаускас. Зюзинский районный суд Москвы арестовал его на 7 суток. Его также признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП.

Всего на несанкционированной акции в субботу, по официальным данным, были задержаны 1074 человека. По информации ОВД-Инфо, задержанных было больше - 1373 человека. Выходные в отделениях полиции провели 265 задержанных, в понедельник суды начали выносить решения по их административным делам.

Первым под арест был отправлен Валерий Родин. Щербинский районный суд заключил его под стражу на 12 суток.

Тверской суд арестовал на 13 суток Эдуарда Малышевского. Его признали виновным по статье "мелкое хулиганство" (20.1 КоАП).