Почему Трамп потерял главу Национальной разведки Дэна Коутса

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Директор Национальной разведки США Дэн Коутс стал очередным членом администрации президента Дональда Трампа, который уходит в отставку. На этом посту его заменит конгрессмен из Техаса Джон Ратклифф.

Дэн Коутс провел на своем посту два с половиной года. В силу своей должности он надзирал за работой всех 17 спецслужб США, в том числе ЦРУ и АНБ.

В своем прошении об отставке Коутс написал, что под его руководством спецслужбы стали более эффективными, чем когда-либо.

"Теперь пришло время для меня открыть следующую главу в своей жизни", - резюмирует Коутс.

Но почему при таких успехах он ушел в отставку?

Разногласия с Трампом

По словам Коутса, в феврале Трамп попросил его остаться на своем посту, но серьезные разногласия с президентом в вопросах внешней политики, особенно по отношению к России и Северной Корее, привели его к решению уйти в отставку.

Разногласия затрагивали, в основном, вопросы о вмешательстве России в американские выборы, проблему иранской ядерной программы, и попытки Белого дома улучшить отношения с Северной Кореей.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дэну Коутсу был запрещен въезд в Россию из-за его позицию по Крыму

Газета Washington Post цитирует неназванного высокопоставленного сотрудника американских спецслужб, по словам которого, из-за постоянных разногласий с президентом Коутс пришел к выводу, что у него нет другого выбора, кроме отставки.

В 2018 Коутс рассказал, что президент Трамп не поделился с ним подробностями своей беседы с Владимиром Путиным в Хельсинки.

"Если бы он спросил меня, как провести эту встречу, я бы посоветовал сделать это по другому", - сказал глава Национальной разведки.

Когда в июле 2018 года на форуме по проблемам национальной безопасности во время интервью Коутсу сообщили, что президента Путина решили пригласить в Белый дом, эта новость стала для него большим сюрпризом.

"Повторите, что вы сказали? Я правильно расслышал? - переспросил он под смех аудитории. - Ооокей... Это будет что-то особенное".

Коутс также не соглашался с подходом Трампа к Северной Корее.

В январе, давая показания в конгрессе, Коутс прямо противоречил заявлениям президента Трампа о том, что Северная Корея больше не представляет угрозы Соединенным Штатам.

Глава Национальной разведки заявил конгрессменам, что Пхеньян вряд ли откажется от ядерного оружия.

Кто такой Дэн Коутс

Дэн Коутс стал директором Национальной разведки в марте 2017 года.

Он родился в городе Джексон, в штате Мичиган. У него два университетских дипломов - один по политологии, а второй юридический.

Дэн Коутс, член Республиканской партии, избирался сенатором от штата Индиана между 1989 и 1999 годами, а затем в 2011- 2017 годы.

Коутс также служил американским послом в Германии с 2001 по 2005 год.

До прихода к власти Дональда Трампа Дэн Коутс убеждал президента США Барака Обаму ввести жесткие санкции против России за аннексию в 2014 году Крыма.

В результате Коутс оказался в списке лиц, которым был запрещен въезд в Россию.