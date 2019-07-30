Дайджест: штрафы, аресты и уголовное дело. Второй Судный день для оппозиции
Последствия протестов в Москве
Московские суды накануне начали рассматривать административные дела в отношении задержанных на субботней акции протеста за честные выборы в Москве. К вечеру понедельника 40 человек получили административные аресты на срок от 3 до 30 суток или штрафы. Часть задержанных отпустили, взяв обязательство о явке. Троим задержанным, в том числе участнице Pussy Riot Марии Алехиной, назначили штраф в размере 150 тысяч рублей. Среди тех, кого отправили под арест - незарегистрированные на выборах кандидаты Илья Яшин, Константин Янкаускас и Александр Соловьев.
По итогам протестов Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "применение насилия против представителя власти" в отношении Евгения Коваленко, который участвовал в акции и, по версии следствия, бросил в сотрудника Росгвардии мусорный бак. Мещанский суд Москвы арестовал Коваленко на два месяца, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Также в понедельник из больницы выписали оппозиционера Алексея Навального, которого госпитализировали с подозрением на острую аллергическую реакцию. Навальный отправился обратно в спецприемник отбывать 30 суток ареста за повторное нарушение правил проведения митинга. Поводом для задержания стал его призыв в "Фейсбуке" выйти на субботнюю акцию протеста в Москве. Оппозиционер заявил, что у него никогда не было аллергии, и запросил записи с видеокамер из спецприемника, чтобы понять, мог ли кто-то отравить его в камере.
Новые аресты и штрафы
Суды продолжат рассматривать дела задержанных на акции в субботу. Оппозиционер Илья Яшин, накануне арестованный на 10 суток, снова предстанет перед судом - на этот раз за организацию акции 14 июля в Новопушкинском сквере и последующих ежедневных митингов на Трубной площади. Во вторник также будут судить незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Дмитрия Гудкова.
Два года за драку
В Стокгольме начнутся судебные слушания по делу американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), обвиняемого в нанесении телесных повреждений во время драки 30 июня. В четверг рэперу были предъявлены официальные обвинения, по которым ему грозит до двух лет тюрьмы. В защиту Майерса выступили многие известные музыканты и даже президент США Дональд Трамп, который поручился за рэпера перед премьер министром Швеции. Тот сказал, что не может влиять на судебную систему.
Сбежавшая принцесса
В Высоком суде Лондона пройдут слушания по делу премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда бен Рашид Аль-Мактума и его сбежавшей в Британию жены Хайи бинт аль-Хусейн. Как сообщали британские СМИ, жена шейха сбежала из страны с 11-летней дочерью и семилетним сыном, взяв с собой 31 миллион фунтов. По информации газеты Sun, принцесса сначала бежала в Германию, где запросила убежище и подала документы на развод, но МИД Германии это не подтвердил. Также сообщалось, что ее супруг обращался к немецким властям с требованием выдать его жену, однако получил отказ.
Радиоактивное облако из России
Загадочное радиоактивное облако, которое распространилось по всему миру осенью 2017 года, возникло на ядерном объекте на Урале. К такому выводу пришли ученые из 32 стран, о результатах их исследования рассказывает британская Times.
Авторы статьи в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, с которыми связалась газета, исключают возможность того, что это явление было вызвано сочетанием сгорания спутника и "довольно редкого метеорологического явления", как в свое время настаивал "Росатом".
Георг Штайнхаузер из Ганноверского университета сказал Times, что хотя к тому времени, когда облако достигло Европы, количество вредных веществ не было опасным для здоровья, нельзя сказать то же самое в отношении областей, непосредственно окружающих завод "Маяк". Профессор не сомневается, что источником рутениевого облака был именно этот завод.
Ученые призывают Россию раскрыть более подробную информацию о том, что, по их мнению, было "бесспорно ядерной аварией", чтобы ученые-атомщики смогли извлечь уроки из случившегося два года назад.
"Росатом", как пишет газета, не согласился с выводами западных ученых. В заявлении, которое цитирует Times, компания заявила, что если бы произошел случайный выброс, автоматизированные системы управления и контроля объекта зафиксировали бы увеличение радиоактивного излучения. Это бы привело к срабатыванию сигнализации на заводе для эвакуации персонала и прилегающих территорий. Но ничего подобного зарегистрировано не было.
Не все россияне хотят видеть Путина в Кремле
38% россиян не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом после окончания нынешнего срока. Об этом говорят результаты опроса "Левада-центра", которые оказались в распоряжении газеты "Ведомости".
За последний год доля подобных ответов выросла на 11%, но 38% - не рекорд: в октябре 2012 года и октябре 2013 года такого мнения придерживались 40 и 45 процентов опрошенных соответственно.
Впрочем, 54% респондентов предпочли бы, чтобы Путин остался в Кремле и после 2024 года. "Ведомости" напоминают, что два года назад такое мнение высказывали 67% опрошенных.
Максимума с июля 2001 года достигла доля россиян, считающих, что люди доверяют Путину, поскольку не видят, на кого еще могли бы положиться: так ответили 43% респондентов. А вот вариант "люди надеются, что Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны" оказался наименее популярным за 19 лет - 24% .
На электоральный рейтинг Путина эти перепады не повлияли - после резкого снижения в июне 2018 г. из-за пенсионной реформы он остался стабилен.
Китай увидел "руку Вашингтона" в Гонконге
Китай обвинил Запад в поддержке эскалации протестов в Гонконге.
Как пишет Times, об этом заявили представителя Пекина, ответственные за Гонконг. Они также подчеркнули, что Китай не намерен вести переговоры с теми, кто стоит за акциями протеста. По мнению китайских чиновников, цель протестующих - бросить вызов Пекину.
Китайский чиновник заявил, что иностранные силы - подразумевая Великобританию и США - манипулировали ситуацией, а их намерение состоит в том, чтобы сделать Гонконг проблемой для Китая и создать трудности для развития Китая.
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Государственная китайская газета Global Times обвинила Вашингтон в разжигании беспорядков через американский "Национальный фонд за демократию", который предоставил финансирование и экспертную помощь протестующим.
По мнению Пекина, без финансирования, технической поддержки, политического и юридического давления и даже руководства со стороны внешних сил под эгидой США, оппозиционные силы Гонконга не могли бы иметь достаточно политической энергии и власти, чтобы проводить такие акции.
Украина планирует вещать на русском языке
Власти Украины планируют создать всемирный русскоязычный канал для усиления позиций государства в информационной борьбе.
Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на заместителя главы администрации украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко.
Такой канал необходим, чтобы Украина могла бороться за умы украинцев в Донбассе и Крыму, а также за умы россиян в самой России, пояснил чиновник.
По его словам, команда Зеленского хочет, чтобы это был государственный канал, но власти ведут переговоры с частными каналами о передаче прав на использование их самого лучшего контента.
По меньшей мере 57 заключенных погибли в результате беспорядков в тюрьме муниципалитета Альтамира в штате Пара на севере Бразилии. Бунт начался в понедельник рано утром и продолжался около пяти часов. Заключенные взяли в заложники двух надзирателей, но потом освободили их. Столкновения произошли между двумя группировками, которые занимались незаконным оборотом наркотиков. Часть заключенных обезглавили, часть погибла от удушья в результате пожара в одном из бараков.
Британские власти выяснили, что один из жителей Лондона сдавал социальное жилье на сайте Airbnb в течение шести лет. Объявление он подписал фейковым именем, но его настоящее имя мелькало в отзывах пользователей - их было более 300. Теперь ему придется заплатить властям всю сумму, которую он заработал за эти годы - его оштрафовали на 101 тысячу фунтов (7,8 млн рублей).
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Обзор подготовили Анна Белевская и Олег Михайлов