Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS

Последствия протестов в Москве

Московские суды накануне начали рассматривать административные дела в отношении задержанных на субботней акции протеста за честные выборы в Москве. К вечеру понедельника 40 человек получили административные аресты на срок от 3 до 30 суток или штрафы. Часть задержанных отпустили, взяв обязательство о явке. Троим задержанным, в том числе участнице Pussy Riot Марии Алехиной, назначили штраф в размере 150 тысяч рублей. Среди тех, кого отправили под арест - незарегистрированные на выборах кандидаты Илья Яшин, Константин Янкаускас и Александр Соловьев.

По итогам протестов Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "применение насилия против представителя власти" в отношении Евгения Коваленко, который участвовал в акции и, по версии следствия, бросил в сотрудника Росгвардии мусорный бак. Мещанский суд Москвы арестовал Коваленко на два месяца, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Также в понедельник из больницы выписали оппозиционера Алексея Навального, которого госпитализировали с подозрением на острую аллергическую реакцию. Навальный отправился обратно в спецприемник отбывать 30 суток ареста за повторное нарушение правил проведения митинга. Поводом для задержания стал его призыв в "Фейсбуке" выйти на субботнюю акцию протеста в Москве. Оппозиционер заявил, что у него никогда не было аллергии, и запросил записи с видеокамер из спецприемника, чтобы понять, мог ли кто-то отравить его в камере.

Новые аресты и штрафы

Суды продолжат рассматривать дела задержанных на акции в субботу. Оппозиционер Илья Яшин, накануне арестованный на 10 суток, снова предстанет перед судом - на этот раз за организацию акции 14 июля в Новопушкинском сквере и последующих ежедневных митингов на Трубной площади. Во вторник также будут судить незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Дмитрия Гудкова.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Два года за драку

В Стокгольме начнутся судебные слушания по делу американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), обвиняемого в нанесении телесных повреждений во время драки 30 июня. В четверг рэперу были предъявлены официальные обвинения, по которым ему грозит до двух лет тюрьмы. В защиту Майерса выступили многие известные музыканты и даже президент США Дональд Трамп, который поручился за рэпера перед премьер министром Швеции. Тот сказал, что не может влиять на судебную систему.

Сбежавшая принцесса

В Высоком суде Лондона пройдут слушания по делу премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда бен Рашид Аль-Мактума и его сбежавшей в Британию жены Хайи бинт аль-Хусейн. Как сообщали британские СМИ, жена шейха сбежала из страны с 11-летней дочерью и семилетним сыном, взяв с собой 31 миллион фунтов. По информации газеты Sun, принцесса сначала бежала в Германию, где запросила убежище и подала документы на развод, но МИД Германии это не подтвердил. Также сообщалось, что ее супруг обращался к немецким властям с требованием выдать его жену, однако получил отказ.

Правообладатель иллюстрации ILYA YAKOVLEV/TASS Image caption Предположительным местом выброса радиоактивного изотопа эксперты называют челябинский комбинат "Маяк"

Радиоактивное облако из России

Загадочное радиоактивное облако, которое распространилось по всему миру осенью 2017 года, возникло на ядерном объекте на Урале. К такому выводу пришли ученые из 32 стран, о результатах их исследования рассказывает британская Times.

Авторы статьи в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, с которыми связалась газета, исключают возможность того, что это явление было вызвано сочетанием сгорания спутника и "довольно редкого метеорологического явления", как в свое время настаивал "Росатом".

Георг Штайнхаузер из Ганноверского университета сказал Times, что хотя к тому времени, когда облако достигло Европы, количество вредных веществ не было опасным для здоровья, нельзя сказать то же самое в отношении областей, непосредственно окружающих завод "Маяк". Профессор не сомневается, что источником рутениевого облака был именно этот завод.

Ученые призывают Россию раскрыть более подробную информацию о том, что, по их мнению, было "бесспорно ядерной аварией", чтобы ученые-атомщики смогли извлечь уроки из случившегося два года назад.

"Росатом", как пишет газета, не согласился с выводами западных ученых. В заявлении, которое цитирует Times, компания заявила, что если бы произошел случайный выброс, автоматизированные системы управления и контроля объекта зафиксировали бы увеличение радиоактивного излучения. Это бы привело к срабатыванию сигнализации на заводе для эвакуации персонала и прилегающих территорий. Но ничего подобного зарегистрировано не было.

Не все россияне хотят видеть Путина в Кремле

Правообладатель иллюстрации EPA

38% россиян не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом после окончания нынешнего срока. Об этом говорят результаты опроса "Левада-центра", которые оказались в распоряжении газеты "Ведомости".

За последний год доля подобных ответов выросла на 11%, но 38% - не рекорд: в октябре 2012 года и октябре 2013 года такого мнения придерживались 40 и 45 процентов опрошенных соответственно.

Впрочем, 54% респондентов предпочли бы, чтобы Путин остался в Кремле и после 2024 года. "Ведомости" напоминают, что два года назад такое мнение высказывали 67% опрошенных.

Максимума с июля 2001 года достигла доля россиян, считающих, что люди доверяют Путину, поскольку не видят, на кого еще могли бы положиться: так ответили 43% респондентов. А вот вариант "люди надеются, что Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны" оказался наименее популярным за 19 лет - 24% .

На электоральный рейтинг Путина эти перепады не повлияли - после резкого снижения в июне 2018 г. из-за пенсионной реформы он остался стабилен.

Китай увидел "руку Вашингтона" в Гонконге

Правообладатель иллюстрации Reuters

Китай обвинил Запад в поддержке эскалации протестов в Гонконге.

Как пишет Times, об этом заявили представителя Пекина, ответственные за Гонконг. Они также подчеркнули, что Китай не намерен вести переговоры с теми, кто стоит за акциями протеста. По мнению китайских чиновников, цель протестующих - бросить вызов Пекину.

Китайский чиновник заявил, что иностранные силы - подразумевая Великобританию и США - манипулировали ситуацией, а их намерение состоит в том, чтобы сделать Гонконг проблемой для Китая и создать трудности для развития Китая.

Государственная китайская газета Global Times обвинила Вашингтон в разжигании беспорядков через американский "Национальный фонд за демократию", который предоставил финансирование и экспертную помощь протестующим.

По мнению Пекина, без финансирования, технической поддержки, политического и юридического давления и даже руководства со стороны внешних сил под эгидой США, оппозиционные силы Гонконга не могли бы иметь достаточно политической энергии и власти, чтобы проводить такие акции.

Украина планирует вещать на русском языке

Власти Украины планируют создать всемирный русскоязычный канал для усиления позиций государства в информационной борьбе.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на заместителя главы администрации украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко.

Такой канал необходим, чтобы Украина могла бороться за умы украинцев в Донбассе и Крыму, а также за умы россиян в самой России, пояснил чиновник.

По его словам, команда Зеленского хочет, чтобы это был государственный канал, но власти ведут переговоры с частными каналами о передаче прав на использование их самого лучшего контента.

По меньшей мере 57 заключенных погибли в результате беспорядков в тюрьме муниципалитета Альтамира в штате Пара на севере Бразилии. Бунт начался в понедельник рано утром и продолжался около пяти часов. Заключенные взяли в заложники двух надзирателей, но потом освободили их. Столкновения произошли между двумя группировками, которые занимались незаконным оборотом наркотиков. Часть заключенных обезглавили, часть погибла от удушья в результате пожара в одном из бараков.

Британские власти выяснили, что один из жителей Лондона сдавал социальное жилье на сайте Airbnb в течение шести лет. Объявление он подписал фейковым именем, но его настоящее имя мелькало в отзывах пользователей - их было более 300. Теперь ему придется заплатить властям всю сумму, которую он заработал за эти годы - его оштрафовали на 101 тысячу фунтов (7,8 млн рублей).

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Обзор подготовили Анна Белевская и Олег Михайлов