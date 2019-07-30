С Неймара сняли обвинения в изнасиловании из-за недостатка улик

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Неймар отвергал все выдвинутые против себя обвинения

Генеральная прокуратура бразильского города Сан-Паулу заявила, что закрыла дело об изнасиловании, возбужденное в отношении футболиста Неймара, из-за недостатка улик.

Расследование в отношении спортсмена было начато после того, как бразильская модель Наджила Тринидаде пожаловалась на то, что футболист якобы напал на нее в парижском отеле в мае этого года.

Она утверждала, что Неймар приехал в отель пьяным, начал агрессивно себя вести и изнасиловал ее.

Сам Неймар отвергал все обвинения и утверждал, что речь идет о попытке вымогательства.

Представитель футболиста сообщил агентству Франс-пресс, что не готов комментировать итоговое решение следователей.

Дело в отношении Неймара вызвало широкий общественный резонанс в Бразилии.

В июне нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" опубликовал в "Инстаграме" семиминутное видео, в котором сообщил, что его обвинили в изнасиловании. Он также опубликовал скриншоты переписки с некой женщиной в мессенджере Whatsapp.

Неймар подчеркнул, что опубликовал эти материалы для того, чтобы "доказать, что на самом деле ничего не произошло".

Тринидаде, в свою очередь, опубликовала видеоролик, на котором якобы запечатлена ссора между ней и футболистом.

Позднее полиция возбудила дело о клевете в отношении модели, во время процесса она сменила несколько адвокатов.

Теперь у прокуроров есть 15 дней на то, чтобы еще раз изучить дело Неймара, после чего суд примет окончательное решение.