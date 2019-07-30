Сибирь окутал дым лесных пожаров, которые никто не тушит. Фото

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Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,5 млн гектаров. Власти Красноярского края, Иркутской области и Бурятии ввели режим ЧС, жители крупнейших сибирских городов жалуются на густой смог.

По данным Лесопожарного центра в Красноярске, площадь природных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на более чем 50 тысяч гектаров и теперь составляет свыше миллиона гектаров.

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Пожары бушуют и в соседней Хакасии. Как сообщают местные СМИ, за прошедшую неделю три человека погибли в регионе из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

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Дым от пожаров окутал и другие сибирские города, в том числе Кемерово, а также добрался до Томской и Новосибирской областей. Запах гари ощущается уже на Урале и в Поволжье.

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На сайте Сhange.org появилась петиция с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири. На данный момент ее подписали более 530 тысяч человек.

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Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал пожары "обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может быть, даже где-то и вредно".

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В то же время заместитель главы МЧС Александр Чуприян заявил, что тушение пожаров - это всегда убыточное занятие, но если население просит о помощи, то нельзя руководствоваться только экономической целесообразностью.

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Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев призвал пересмотреть приказ минприроды, который позволяет региональным властям отказаться от тушения некоторых лесных пожаров.

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На ситуацию в Сибири откликнулись и некоторые российские знаменитости, в том числе актриса Любовь Толкалина, рэпер Баста и стилист Сергей Зверев. В своих аккаунтах в "Инстаграме" они призвали местные власти принять меры по борьбе с пожарами.

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