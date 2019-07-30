Правообладатель иллюстрации Getty Images

За призывы выйти на акцию 27 июля в "Фейсбуке" Юлия Галямина, муниципальный депутат и кандидат в Мосгордуму и преподаватель МГУ, получила 10 суток административного ареста.

Это первый случай, когда женщина приговорена к административному лишению свободы за протестные акции против недопуска независимых кандидатов на выборы в МГД.

Судья более двух часов размышляла о наказании для Галяминой, удалившись в совещательную комнату.

Суд по делу экс-депутата Госдумы оппозиционера Дмитрия Гудкова также затянулся. Рассмотрение дела началось в 10 утра.

Еще один независимый кандидат в МГД и один из лидеров протеста против недопуска оппозиционеров на выборы Илья Яшин решением суда в Троицке (часть Новой Москвы) получил 10 суток административного ареста после ареста на 10 суток, присужденных ему вчера.

По закону, срок более короткого ареста поглощается более длинным.

Накануне в понедельник до позднего вечера во всех районах Москвы от Троицкого до Зеленоградского административного округа продолжались суды по административным правонарушениям над задержанными на акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в столичный парламент.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Илья Яшин 29 июля получил 10 суток административного ареста

Субботняя акция была не согласована с властями и жестко разогнана. Росгвардия и полиция задержали в общей сложности более 1300 человек.

Оппозиционеры, претендовавшие на участие в выборах и призывавшие граждан прийти на протестную акцию, получили административный арест: глава муниципалитета Красносельского района Илья Яшин - 10 суток, экс-замминистра энергетики Владимир Милов - на 30 суток (он был задержан в субботу в телестудии, где вел прямой эфир Navalny LIVE в YouTube).

Административные аресты получили в понедельник кандидаты в Мосгордуму Константин Янкаускас и Александр Соловьев.

Повторные суды над некоторыми оппозиционерами во вторник связаны с "несанкционированным мероприятием" 14 июля в Новопушкинском сквере и последующими ежедневными митингами на Трубной площади. Милову назначен был назначен еще один арест сроком на 15 суток, который также засчитывается параллельно с первым арестом.

Полтора миллиона рублей штрафов

К часу дня во вторник, как заявил Мосгорсуд, в общей сложности 60 человек были приговорены к административным арестам, и 160 человек - к штрафам, общая сумма которых перевалила за 1,5 млн рублей.

Не справляясь с потоком, некоторые суды назначили рассмотрение протоколов на 12 августа, задержанных отпустили. По закону, держать людей в камерах без решения суда дольше 48 часов не допускается.

По мнению некоторых наблюдателей, гражданам с постоянной московской пропиской районные суды более склонны присуждать штрафы (кроме лидеров протеста), а тем, у кого временная регистрация или жителям других городов или Московской области - лишение свободы в виде административного ареста; однако эта тенденция действует не во всех случаях.

Признал вину

Один задержанный, Евгений Коваленко, стал фигурантом уголовного дела - ему вменяется в вину то, что он швырнул мусорную урну в омоновцев, хватавших протестующих.

Уголовное дело было заведено в понедельник, 29 июля. Коваленко, который уже был камере после задержания в субботу и ожидал рассмотрения административного протокола вместе с другими участниками акции, был доставлен в Мещанский суд и сразу же признал свою вину.

По словам адвокатов, Коваленко обещали мягкую меру пресечения, если он признает вину - однако этого не случилось, на время следствия он помещен в СИЗО по меньшей мере на два месяца.

Media playback is unsupported on your device Как прошла акция протеста у мэрии против недопуска кандидатов в Мосгордуму

Параллельно СК продолжает следственные действия и по уголовному делу о воспрепятствовании выборам, возбужденному за три дня до субботних протестов. Оппозиционные кандидаты в МГД проходят по нему как свидетели.

"На меня заведено сразу два административных дела по двум разным встречам с кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые власть упорно называет митингами. Каждое из этих дел по решению суда может стать для меня "третьим протоколом", после которого против меня заведут уголовное дело по "дадинской" статье 212.1 - неоднократное нарушение организации митингов", - заявлял Дмитрий Гудков после разгона митинга.

Гудков имел в виду дело активиста Ильдара Дадина - первого россиянина, осужденного по данной уголовной статье в 2015 году. 22 февраля 2017 года президиум Верховного суда отменил приговор в отношении активиста, после чего тот был освобожден, проведя в местах лишения свободы в общей сложности год и два месяца.