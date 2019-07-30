Кто такой Lil Nas X? Его песня бьет рекорды в США

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ремикс, записанный с кантри-певцом Билли Рэй Сайрусом (слева) стал самой популярной версией песни Old Town Road

Песня Old Town Road ранее никому не известного рэпера Lil Nas X побила рекорд в истории американских музыкальных чартов. Она дольше всех - 17 недель - остается первой среди ста лучших песен чарта музыкального журнала Billboard.

За последнюю неделю песню застримили 72,5 миллионов раз и скачали 46 тысяч раз.

Этот трек обошел предыдущих рекордсменов - Despacito Луиса Фонси и One Sweet Day Марайи Кэри. Обе эти песни держали первое место 16 недель.

Кэри поздравила Lil Nas X в "Твиттере", узнав, что ее песню 26-летней давности сместили с пьедестала.

"Мои любовь и поздравления Lil Nas X, побившему один из самых долгоиграющих рекордов в музыкальной истории!", - написала певица.

Хит на минусовке за 30 долларов

20-летний рэпер, бросивший учебу в Университете Западной Джорджии записал свой хит в октябре прошлого года, используя минусовку, купленную в интернете за 30 долларов (1900 рублей).

Благодаря ненавязчивому смешению кантри и трэп-битов песня завоевала популярность на социальной платформе TikTok, где тысячи людей снимали себя поющими эту песню в ковбойских сапогах и шляпах.

К марту Lil Nas X (его настоящее имя Монтеро Хилл) подписал контракт с лейблом Columbia Records, однако Billboard поначалу исключил песню из своего чарта песен кантри из-за "недостатка элементов современной кантри-музыки".

Billboard тут же обвинили в консерватизме и расизме. Журнал заявил, что раса музыканта не играла какой-либо роли в этом решении.

Так или иначе, дополнительное внимание помогло песне Old Town Road в апреле подняться на вершину чарта.

Остаться там ей помогли ремиксы и альтернативные видео, которые помогли увеличить стриминг песни.

Участие звезд

Самый популярный ремикс сделан с участием звезды американской музыки кантри Билли Рэй Сайруса. Есть и другие версии с участием рэперов Young Thug, RM, а также кей-поп группы BTS.

Изначально клип на песню был сделан с использованием записи из игры о диком Западе Red Dead Redemption.

Официальный клип выпустили на седьмой неделе первенства песни в чарте.

Это высокобюджетная съемка с участием таких знаменитостей как комик Крис Рок, диджей Дипло, рэперы Винс Стейплс и Рико Нэсти. На момент публикации клип набрал более 240,7 млн просмотров.

Все версии песни достаточно близки к оригиналу и поэтому считаются за одну в американских чартах.

Узнав, что его песня стала первой в чарте Billboard, рэпер написал длинный пост, рассказывающий, как она появилась.

"Я пошел смотреть биты на YouTube... и внезапно наткнулся на шедевр кантри-трэпа, - пишет он. - Я сразу понял, что сделаю из этого что-нибудь интересное".

"Я в шутку/всерьез видел себя одиноким ковбоем, который хотел сбежать от всего этого. Я вышел на крыльцо сестры и слушал это ритм снова и снова. И тут это пришло!"

"Менее чем за год эта песня изменила мою жизнь и весь мир вокруг меня", - добавил рэпер.

В списках популярности

Пока песня Монтеро Хилла была на первом месте, семь разных композиций успели занять второе - включая Bad Guy Билли Айлиш, которая провела там семь недель.

В британских чартах Old Town Road суммарно провела 18 недель, две из них на вершине.

В России Old Town Road занимает 28 место среди самых популярных песен "Яндекс музыки", в российском "Топ-100" Apple Music она на 34 месте.

Сервис для распознавания музыки Shazam поместил эту песню на 13 место в списке 200 самых популярных в России песен.