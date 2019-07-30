ООН: в 2019 году союзники НАТО убили больше афганцев, чем талибы
В первой половине 2019 года в результате действий афганской армии и войск НАТО в Афганистане погибло больше гражданского населения, чем от рук "Талибана" и "Исламского государства" (организация запрещена в России), следует из отчета ООН.
С января по июнь 717 гражданских лиц было убито в Афганистане проправительственными силами и войсками НАТО, 531 - боевиками антиправительственных сил, в числе которых талибы и отряды ИГ, отмечается в отчете ООН.
В апреле данные о подобном соотношении жертв появились у ООН относительно первой четверти этого года, теперь этот тренд подтверждается.
Такую картину в организации наблюдают впервые с момента, когда более 10 лет назад ООН начала подсчет жертв среди гражданского населения в Афганистане.
Снижение числа убитых боевиками объясняют сокращением количества нападений подрывников-смертников. Рост числа жертв от рук проправительственных сил - активизацией действий военной авиации и поисково-разведывательных операций.
В результате авианалетов (в основном американской авиации) за этот период погибло 363 мирных жителя, включая 89 детей, следует из данных Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA).
Переговоры с талибами
Вашингтон ведет переговоры с талибами и пытается договориться о выводе войск, одновременно проводя интенсивные воздушные атаки против них.
США официально завершили свою боевую миссию в Афганистане в 2014 году, но по-прежнему оказывают авиационную и прочую военную поддержку местным проправительственным силам.
Боевики отказываются вести официальные переговоры с афганским правительством до тех пор, пока не будет согласован график вывода американских войск.
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Президент США Дональд Трамп сократить число американских военных Афганистане к президентским выборам в 2020 году, заявил в понедельник госсекретарь Майк Помпео.
Само существование неофициальных сроков вывода войск усилило в Кабуле страхи того, что Вашингтон может поспешить заключить сделку с талибами, чтобы хотя бы частично вывести войска до выборов в США, несмотря на опасения афганского правительства.
Переговоры Вашингтона с талибами велись в Катаре. США надеются достичь соглашения к сентябрю.
Общее снижение числа жертв
Несмотря на такое соотношение погибших, в ООН утверждают, что общее число убитых и раненых среди гражданского населения в Афганистане снизилось.
В первые шесть месяцев 2019 года было зарегистрировано 3812 смертей и ранений. Это самый низкий показатель с первого полугодия 2012 года и значительно меньше, чем в 2016-2018 годах когда этот показатель стабильно превышал 5200 человек.
Однако сокращение произошло в основном за счет снижения зарегистрированных случаев ранений, количество смертей остается высоким.
Потери среди мирного населения, говорят в миссии ООН, остаются шокирующими и неприемлемыми.
По-прежнему гибнет большое количество женщин (144 за первое полугодие 2019 года). Высоко количество смертей и ранений детей (327 погибших и 880 раненых). Дети по-прежнему составляют большинство пострадавших от мин и бомб, остающихся в земле после боевых действий.
Наземные боевые столкновения - главная причина гибели гражданского населения, на них приходится около трети смертей. Далее следуют самодельные бомбы и авианалеты.
США не согласны
"Стороны конфликта могут давать различные объяснения таких тенденций, каждое из которых призвано оправдать собственную военную тактику", - говорит Ричард Беннетт, занимающийся проблемой прав человека в миссии ООН.
По его словам, сократить страдания среди мирного населения можно, лишь строго соблюдая международное право и решительно снижая интенсивность боевых действий.
Американские военные отвергли выводы Миссии ООН по содействию Афганистану, заявив, что их собственные данные более точны, и что силы США в Афганистане всегда пытаются избежать жертв среди гражданского населения.
Однако собственных оценок количества этих жертв Пентагон не предоставил.
В отчете ООН нет комментариев правительства в Кабуле или афганских вооруженных сил.