ООН: в 2019 году союзники НАТО убили больше афганцев, чем талибы

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency/Getty Images Image caption Потери среди мирного населения, говорят в миссии ООН, остаются шокирующими и неприемлемыми

В первой половине 2019 года в результате действий афганской армии и войск НАТО в Афганистане погибло больше гражданского населения, чем от рук "Талибана" и "Исламского государства" (организация запрещена в России), следует из отчета ООН.

С января по июнь 717 гражданских лиц было убито в Афганистане проправительственными силами и войсками НАТО, 531 - боевиками антиправительственных сил, в числе которых талибы и отряды ИГ, отмечается в отчете ООН.

В апреле данные о подобном соотношении жертв появились у ООН относительно первой четверти этого года, теперь этот тренд подтверждается.

Такую картину в организации наблюдают впервые с момента, когда более 10 лет назад ООН начала подсчет жертв среди гражданского населения в Афганистане.

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Снижение числа убитых боевиками объясняют сокращением количества нападений подрывников-смертников. Рост числа жертв от рук проправительственных сил - активизацией действий военной авиации и поисково-разведывательных операций.

В результате авианалетов (в основном американской авиации) за этот период погибло 363 мирных жителя, включая 89 детей, следует из данных Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA).

Переговоры с талибами

Вашингтон ведет переговоры с талибами и пытается договориться о выводе войск, одновременно проводя интенсивные воздушные атаки против них.

США официально завершили свою боевую миссию в Афганистане в 2014 году, но по-прежнему оказывают авиационную и прочую военную поддержку местным проправительственным силам.

Боевики отказываются вести официальные переговоры с афганским правительством до тех пор, пока не будет согласован график вывода американских войск.

Президент США Дональд Трамп сократить число американских военных Афганистане к президентским выборам в 2020 году, заявил в понедельник госсекретарь Майк Помпео.

Само существование неофициальных сроков вывода войск усилило в Кабуле страхи того, что Вашингтон может поспешить заключить сделку с талибами, чтобы хотя бы частично вывести войска до выборов в США, несмотря на опасения афганского правительства.

Переговоры Вашингтона с талибами велись в Катаре. США надеются достичь соглашения к сентябрю.

Общее снижение числа жертв

Несмотря на такое соотношение погибших, в ООН утверждают, что общее число убитых и раненых среди гражданского населения в Афганистане снизилось.

В первые шесть месяцев 2019 года было зарегистрировано 3812 смертей и ранений. Это самый низкий показатель с первого полугодия 2012 года и значительно меньше, чем в 2016-2018 годах когда этот показатель стабильно превышал 5200 человек.

Однако сокращение произошло в основном за счет снижения зарегистрированных случаев ранений, количество смертей остается высоким.

Потери среди мирного населения, говорят в миссии ООН, остаются шокирующими и неприемлемыми.

По-прежнему гибнет большое количество женщин (144 за первое полугодие 2019 года). Высоко количество смертей и ранений детей (327 погибших и 880 раненых). Дети по-прежнему составляют большинство пострадавших от мин и бомб, остающихся в земле после боевых действий.

Наземные боевые столкновения - главная причина гибели гражданского населения, на них приходится около трети смертей. Далее следуют самодельные бомбы и авианалеты.

США не согласны

"Стороны конфликта могут давать различные объяснения таких тенденций, каждое из которых призвано оправдать собственную военную тактику", - говорит Ричард Беннетт, занимающийся проблемой прав человека в миссии ООН.

По его словам, сократить страдания среди мирного населения можно, лишь строго соблюдая международное право и решительно снижая интенсивность боевых действий.

Американские военные отвергли выводы Миссии ООН по содействию Афганистану, заявив, что их собственные данные более точны, и что силы США в Афганистане всегда пытаются избежать жертв среди гражданского населения.

Однако собственных оценок количества этих жертв Пентагон не предоставил.

В отчете ООН нет комментариев правительства в Кабуле или афганских вооруженных сил.