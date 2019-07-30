Навального отказались отпустить из-под ареста на лечение

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Мосгорсуд отказался освободить оппозиционера Алексея Навального из-под административного ареста за призывы к участию в акциях в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Навального просили отпустить на время лечения отека лица, который у него начался в спецприменике, где он отбывает наказание.

Как сообщает "Медиазона", Навальный просил суд отменить арест в связи с тем, что ему необходимо лечение. Его адвокат Ольга Михайлова в свою очередь обращала внимание суда на то, что ее подзащитному необходима медицинская экспертиза, которую в спецприемнике пройти невозможно.

С просьбой отпустить Навального на время лечения в суд обратился и начальник спецприемника - впрочем, он требовал не отменить, а приостановить административный арест оппозиционера. Сам он об этой просьбе начальника учреждения узнал уже в суде.

В итоге суд отказался приостановить арест Навального на время, необходимое ему для лечения. Всего оппозиционеру было назначено 30 суток ареста.

Навального госпитализировали в воскресенье, 28 июля. У него возникли покраснения на коже и зуд. Позже появился сильный отек лица. Врачи подозревали острую аллергическую реакцию, хотя сам политик настаивает, что никаких аллергий у него никогда не было.

На следующий день политику поставили диагноз контактный дерматит. Это реакция кожи, возникающая в результате воздействия на нее аллергена или раздражителей - например, растений или химических веществ. После этого Навального выписали и отправили обратно в спецприемник.

Сам оппозиционер после этого попросил записи с камер наблюдения в спецприемнике чтобы проверить, не могли ли его отравить намеренно. По словам оппозиционера, он исключает, что это могли сделать сотрудники спецприемника, но хочет посмотреть, не заходил ли в его камеру кто-то посторонний.