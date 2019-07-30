Новый митинг в Москве: переговоры с мэрией провалились, один из организаторов задержан

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Либертарианская партия России, подавшая заявку на проведение митинга "За свободные выборы" на 3 августа, не смогла согласовать с московской мэрией площадку для мероприятия. В партии сообщают, что одного из ее лидеров, Михаила Светова, сразу после переговоров с чиновниками задержали.

Либертарианская партия изначально подавала заявку на проведение митинга на Лубянской площади, однако в мэрии предложили перенести акцию на проспект Сахарова. Организаторы не согласились с этим и представили мэрии три альтернативные площадки: на Площади Свободной России, улице Волхонка или Триумфальной площади.

Как сообщил председатель федерального комитета Либертарианской партии Сергей Бойко, на прошедших во вторник переговорах мэрия продолжила настаивать на проведении митинга на проспекте Сахарова, и организаторы были вынуждены отозвать свою заявку.

"Переговоры с мэрией закончились неудачей. В ультимативном порядке нам было заявлено, что кроме Сахарова остальные площадки не рассматриваются", - написал он в "Твиттере".

В мэрии подтвердили факт проведения переговоров и сообщили, что организаторов, отказавшихся от предложенной правительством Москвы площадки, предупредили об ответственности в случае проведения несанкционированного мероприятия.

"Сегодня состоялись переговоры с заявителями, которые отказались проводить публичное мероприятие на проспекте академика Сахарова", - сказал Интерфаксу первый замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник.

Пресс-секретарь московского отделения Либертарианской партии Александр Гуд сообщил, что сразу после окончания переговоров был задержан один из лидеров партии Михаил Светов.

Как уточнил Бойко, задержание производили омоновцы, которые сообщили Светову, что в его отношении проводится проверка.

В минувшую субботу в центре Москвы в течение дня проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По итогам мероприятия задержанными оказались больше тысячи человек. По состоянию на вторник за участие в акции более 60 человек были отправлены под административный арест и еще свыше 160 человек получили штрафы.

Во вторник первый замгенпрокурора России Александр Буксман на коллегии ведомства призвал жестко пресекать несогласованные массовые акции в период проведения выборов, а генпрокурор Юрий Чайка поручил принять для этого меры.

"В период подготовки и проведения выборов должны быть приняты эффективные меры по организации надзора в данной сфере. Особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились", - заявил он.