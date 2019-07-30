Росстат: расходы растут быстрее доходов, рост пенсий съедает инфляция

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Из доклада Росстата о социально-экономическом положении России в первом полугодии 2019 года можно сделать вывод, что наметившийся было слабый рост доходов россиян сошел на нет.

Русская служба Би-би-си выбрала пять фактов об уровне жизни россиян из документа статистического ведомства.

1. Доходы россиян растут медленнее расходов

В первом полугодии суммарные денежные доходы россиян выросли на 4,6% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Общий их объем составил почти 28,4 трлн рублей.

При этом расходы росли быстрее: они увеличились на 6% - до более чем 27,8 трлн рублей.

В расчете на одного человека номинальные среднемесячные доходы россиян в третьем квартале составили 34,4 тысячи рублей. Они выросли в первом полугодии на 4,7%.

Реальные располагаемые доходы(деньги, которые остаются на руках после обязательных платежей с поправкой на рост цен) упали на 1,3%.

Весной этого года Росстат пересмотрел методологию расчета реальных распологаемых доходов и пересчитал данные за прошлые годы. В результате в 2018 году ведомство зафиксировало рост реальных располагаемых доходов на уровне 0,2% (по старой методологии, напротив, было отмечено сокращение показателя).

Росстат объясняет падение инфляцией, а также ростом обязательных выплат (например, процентных платежей по кредитам).

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что россияне с помощью кредитов пытаются сохранить прежний уровень жизни в условиях спада доходов.

2. Россияне стали меньше копить

Согласно докладу Росстата, у россиян все меньше возможностей копить. В первом полугодии объем отложенных на будущее средств рухнул на 37% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Всего население сберегло за этот период 565 млрд рублей.

В основном население тратило сбережения в первом квартале. Тогда россияне потратили на 223 млрд рублей больше, чем заработали. Во втором квартале они вновь начали копить и всего скопили почти 788 млрд рублей - настолько их доходы превысили расходы.

3. Инфляция съедает весь рост пенсий

Пенсии в среднем в первом полугодии этого года выросли на 6%. При этом в реальном выражении, то есть с учетом инфляции цены выросли всего на 0,8%: инфляция съела почти все повышение.

Росстат также считает, какую долю среднего заработка замещает пенсия. В первом полугодии этого года этот показатель составил 30,5%. В первом полугодии прошлого года он составлял 31,3%.

4. 20% населения получает почти половину всех денежных доходов россиян

На долю пятой части населения с самыми высокими доходами приходится почти 46% всех денежных доходов россиян. И соответственно на 20% самых бедных приходится 5,6%.

Из данных Росстата следует, что средний доход россиян составляет 34,4 тысячи рублей в месяц.

Больше 60 тысяч рублей, по данным Росстата, получали чуть более десятой части населения (11%).

У самой большой доли населения - почти каждого четвертого (24%) - доходы на уровне 27-45 тысяч рублей.

4. Продолжается спад в секторе услуг и ресторанном бизнесе

В первом полугодии замедлился и рост секторов, связанных с потреблением. Оборот ресторанов, кафе и баров, в июне вырос на 2,5% по сравнению с июнем 2018 года. Для сравнения: в июне прошлого года оборот вырос на 6,7%.

Сектор платных услуг за первые полгода сократился на 1,2% к первому полугодию 2018 года (в прошлом году за аналогичный период сектор вырос на 1,4%).

Сократился объем предоставленных платных бытовых, туристических, ветеринарных и образовательных услуг. Больше всего пострадал гостичниный бизнес: объем гостиничных услуг упал на 9,5%.

Из бытовых услуг существенно упали объемы услуг по ремонту техники, услуги прачечных, фотоателье, парикмахерские и даже ритуальные услуги.

5. Россияне могут позволить себе меньше мяса и рыбы

Росстат также оценивает покупательную способность средних доходов населения, то есть сколько тех или иных товаров можно купить на те самые 34,4 тысячи рублей в месяц. Оказалось, что покупательная способность по большинству позиций снизилась.

Россияне могут позволить себе в этом году меньше свинины, баранины, кур, молока, яиц, рыбы, сахара, капусты и других товаров. При этом более доступными для россиян стали яблоки, картофель, чай и масло подсолнечное.

В Росстате также подсчитали, что для россиян стали менее доступными услуги городского транспорта, водоснабжение и электроэнергия, а более доступными стали некоторые предметы одежды вроде мужских курток, а также местные телефонные соединения.