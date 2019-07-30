Кипр: британка, обвинившая 12 израильтян в изнасиловании, останется под арестом. Ей грозит тюрьма
Суд на Кипре принял решение об аресте 19-летней жительницы Британии, которая заявила, что ее изнасиловали 12 израильских подростков в курортном городке Айя-Напе.
Девушка, имя которой не раскрывается, теперь сама обвиняется в причинении вреда обществу.
12 израильских подростков, в возрасте от 15 до 20 лет, предстали перед судом 18 июля. Их обвиняли в групповом изнасиловании молодой британки в гостинице в Айя-Напе.
Израильтяне провели более недели в предварительном заключении, а затем были освобождены без предъявления обвинений, после чего они смогли отправиться на родину.
Их обвинительница отозвала свое заявление, объяснив полиции, что была возмущена тем, что когда она занималась сексом с молодыми людьми, некоторые из них снимали происходящее на видео.
Сейчас израильские подростки говорят, что намерены подать на британку в суд за ложные обвинения.
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Сама девушка сейчас находится в предварительном заключении, где останется как минимум до 7 августа - на этот день назначено следующее судебное слушание по ее делу.
За ложное обвинение ей грозит штраф и заключение сроком до одного года.
Прибыв на слушания в суде, девушка закрывала лицо свитером. Она появилась в сопровождении матери, которая плакала во время заседания.
Кипрский судья назвал этот дело тревожным, так как в результате была подорвана репутация израильских подростков.
Айя-Напа чрезвычайно популярна среди британских туристов - в 2018 году курорт в восточной части острова посетили 1,3 млн британцев.