Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Курорт Айя-Напа пользуется большой популярностью среди британцев

Суд на Кипре принял решение об аресте 19-летней жительницы Британии, которая заявила, что ее изнасиловали 12 израильских подростков в курортном городке Айя-Напе.

Девушка, имя которой не раскрывается, теперь сама обвиняется в причинении вреда обществу.

12 израильских подростков, в возрасте от 15 до 20 лет, предстали перед судом 18 июля. Их обвиняли в групповом изнасиловании молодой британки в гостинице в Айя-Напе.

Израильтяне провели более недели в предварительном заключении, а затем были освобождены без предъявления обвинений, после чего они смогли отправиться на родину.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Израильские подростки были освобождены без предъявления обвинений

Их обвинительница отозвала свое заявление, объяснив полиции, что была возмущена тем, что когда она занималась сексом с молодыми людьми, некоторые из них снимали происходящее на видео.

Сейчас израильские подростки говорят, что намерены подать на британку в суд за ложные обвинения.

Сама девушка сейчас находится в предварительном заключении, где останется как минимум до 7 августа - на этот день назначено следующее судебное слушание по ее делу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Юная британка прибыла на суд в сопровождении матери

За ложное обвинение ей грозит штраф и заключение сроком до одного года.

Прибыв на слушания в суде, девушка закрывала лицо свитером. Она появилась в сопровождении матери, которая плакала во время заседания.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время заседания девушка закрывала лицо кофтой

Кипрский судья назвал этот дело тревожным, так как в результате была подорвана репутация израильских подростков.

Айя-Напа чрезвычайно популярна среди британских туристов - в 2018 году курорт в восточной части острова посетили 1,3 млн британцев.