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Реакция властей на митинг 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму все больше напоминает "болотное дело".

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин впервые дал развернутый комментарий о происходящем в Москве и заявил, что считает субботнюю акцию "хорошо подготовленными массовыми беспорядками".

Всего через несколько часов стало известно, что Следственный комитет России завел уголовное дело о массовых беспорядках в дополнение к трем делам о применении насилия к полицейским.

Из 1047 задержданных на субботнем митинге больше 60 человек уже отправлены под административный арест. Под арестом находятся и лидеры оппозиции Алексей Навальный. Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие.

"Болотным делом" называют расследование о массовых беспорядках на митинге оппозиции 6 мая 2012 года на Болотной площади, где произошли столкновения между ОМОНом и протестующими. Тогда к уголовной ответственности привлекли больше 30 человек.

Подробнее о том, как выборы в Мосгордуму стали политическим кризисом национального масштаба - в нашем подкасте.

По информации РБК, независимые кандидаты, которых не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму, подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа. Как рассказал изданию один из кандидатов Геннадий Гудков, кандидаты "не хотели бы подвергать своих сторонников насилию, поэтому рассматривают вариант мирного митинга". РБК написало, что созаявителем митинга выступит юрист ФБК Любовь Соболь, однако сама она позднее заявила, что уведомление подала другой незарегистрированный кандидат Елена Русакова. Судя по посту Соболь в "Фейсбуке", акция 3 августа, которую согласовать не удалось, также состоится.

В Детройте проходит второй раунд дебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии. Во вторник внимание было приковано к лидерам левого крыла партии, сенаторам Берни Сандерсу и Элизабет Уоррен. Сандерс называет себя социалистом, в то время как Уоррен избегает этого ярлыка. Они, однако, выступают с практически аналогичных позиций. Оба кандидата обещают переход к государственной системе здравоохранения - и оба хотят оплатить эту реформу за счет повышения налогов на богатых и корпорации.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Благодаря сенатору Сандерсу, Демократическая партия продолжает движение влево

В среду на сцене детройтского театра Фокса выступят, среди прочих, сенатор Камала Харрис и Джо Байден, бывший вице-президентом США в администрации Обамы. Байден, выступающий с центристских позициях, вошел в гонку фаворитом, однако был разгромлен Харрис в первом раунде дебатов. Тогда сенатор от Калифорнии припомнила Байдену его неоднозначный послужной список в вопросах расового равноправия. Прямая трансляция доступна на сайте Си-эн-эн.

В Нью-Йорке пройдет предварительное судебное заседание по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми и интимных связях с несовершеннолетними. На прошлой неделе Эпштейна обнаружили в тюремной камере в полубессознательном состоянии с ранениями на шее. Как писала американская пресса, он либо пытался покончить жизнь самоубийством, либо инсценировать попытку суицида, чтобы добиться улучшения условий содержания. Не исключается также, что на финансиста мог напасть сокамерник.

Московский цугцванг

Журналисты газеты "Ведомости" в редакционном комментарии отмечают, что ситуация вокруг выборов в Мосгордуму развивается настолько драматически, что конфликт московских властей с внесистемной оппозицией и горожанами уже не имеет перспектив благополучного разрешения, а опасная игра протестующих и властей на повышение ставок чревата жертвами.

"Теперь обе стороны находятся в цугцванге - позиции, когда каждый следующий ход становится шагом к проигрышу партии. Лидеры оппозиции, оставшиеся на свободе, стали перед дилеммой: отказаться от массовой акции и тем самым показать, что боятся протестовать, или вывести людей под неминуемо жестокий разгон и взять на себя ответственность за новую серию избиений, арестов и уголовных дел", - пишет газета.

Кремлю, устами Собянина обещавшему обеспечить порядок в Москве, по мнению "Ведомостей", тоже трудно дать задний ход.

"Обеим сторонам конфликта надо наконец понять, что ситуация развивается по крайне опасному сценарию, угрожающему вспышками неконтролируемого насилия и причинением вреда здоровью десяткам, а может, и сотням людей, - считают журналисты.

По их мнению, представители каждой из сторон должны предотвратить угрозу столкновений в центре Москвы и договориться о месте намеченной на субботу массовой акции и мерах обеспечения порядка.

Издание также обращает внимание на комментарии мэра Москвы Сергея Собянина по поводу сложившейся ситуации, которые он дал после длительного молчания. И лучше бы мэру не появляться на экране, считают "Ведомости", поскольку ему нечего сказать избирателям о протестах и их причинах.

"Можно говорить о постепенном превращении Собянина из политика, способного выиграть конкурентные выборы в родном регионе и в столице, в наемного менеджера [...] который пропустил момент, когда протест можно купировать исправлением решений распоясавшихся бюрократов, потерявшего контроль над ситуацией и теперь вынужденного транслировать установки федеральных силовиков", - заключают "Ведомости".

Власти подают сигнал

По мнению политологов, опрошенных "Коммерсантом", уголовное дело о массовых беспорядках - сигнал протестующим. Других инструментов снизить протестную активность у властей сейчас нет, считают эксперты.

"Цели властей ровно такие же, как и в 2012 году, когда возбуждение уголовного дела о массовых беспорядках на Болотной площади повлекло десятки задержанных и посадки. Однако у протестующих сегодня есть внутренняя готовность к уголовным делам, а охлаждающего эффекта от возбуждения дела по 212-й статье ждать не стоит", - сказал изданию глава юридической службы проекта "Апология протеста" Алексей Глухов.

Юристы проекта "Апология протеста", по его словам, уже подготовили памятку для тех, кто участвовал в митинге 27 июля. В ней, в частности, сожержатся рекомендации подготовиться к обыску, отказаться от дачи показаний и не признавать вину.

"Признание вины - прямая дорога в тюрьму. Оно не обеспечивает смягчения наказания, - говорит Глухов. - "Болотное дело" показало, что все, кто признавал вину и соглашался на сделку со следствием, шел по особому порядку. Все в итоге сидели в СИЗО, получили реальные сроки".

"Московский Митч"

Лидера республиканского большинства в Сенате США Митча Макконнелла обвиняют в служении интересам Кремля. Поводом стала позиция сенатора по законопроекту о дополнительных мерах безопасности для защиты американских выборов - он не поддержал законопроект.

Как пишет Как пишет New York Times, обычно с иронией относящийся к обвинениям Макконнелл в этот раз не на шутку обиделся. Тем временем хэштег #MoscowMitchMcTraitor (#МосковскийМитчМакПредатель) набирает популярность в "Твиттере".

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Дайджест подготовили Григор Атанесян и Олег Михайлов