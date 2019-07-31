КНДР запустила две баллистические ракеты. Это уже второй пуск за неделю

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ракеты пролетели около 250 км и упали в Японское море

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности из района порта Вонсан на восточном побережье страны. Это уже второй пуск ракет в КНДР за неделю.

Ракеты были выпущены около пяти часов утра в среду, пролетели 250 км, достигнув высоты около 30 км, и упали в Японское море, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По словам министра обороны Южной Кореи Чжона Кён Ду, ракеты отличались от тех моделей, которые были запущены ранее.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что никакой угрозы для безопасности страны северокорейские ракеты не представляли.

На прошлой неделе КНДР запустила две ракеты малой дальности, одна из которых пролетела около 690 км, а другая - 430 км.

Это был первый запуск после встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в районе демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи. Тогда они договорились продолжить переговоры по денуклеаризации.

Вскоре после этого Пхеньян выразил возмущение по поводу планов США и Южной Кореи провести совместные ежегодные военные учения.

Наступательные возможности

Эксперты полагают, что в ближайшее время можно ожидать новых запусков.

"Северная Корея продолжит выражать свой гнев, испытывая ракеты в ближайшие дни, перед началом учений в августе", - говорит эксперт Центра национальных интересов в Вашингтоне Харри Казианис.

"Это обращение к Вашингтону и Сеулу: остановите совместные учения или мы продолжим демонстрировать свои собственные наступательные возможности", - продолжает он.

Северная Корея называет предстоящие учения нарушением договоренностей между Трампом и Кимом, достигнутых в ходе саммита в Сингапуре в прошлом году.

В Пхеньяне утверждают, что учения могут подорвать возобновление переговоров по денуклеаризации.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что переговоры могут начаться очень скоро, однако никаких конкретных сроков озвучено пока не было.

В прошлом году Ким Чен Ын обещал, что КНДР прекратит ядерные испытания и не будет запускать межконтинентальные баллистические ракеты.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На прошлой неделе Ким Чен Ын посетил верфь для постройки подводных лодок

Однако снимки со спутников, сделанные в июне, показали, что в КНДР все еще могут продолжаться операции по переработке радиоактивных материалов.

Кроме того, Пхеньян продолжает демонстрировать свои способности к разработке нового оружия, несмотря на жесткие экономические санкции.

В мае Пхеньян произвел запуск ракеты малой дальности - это было первое ракетное испытание с момента запуска межконтинентальной ракеты в 2017 году.

Также на прошлой неделе КНДР продемонстрировала свою новую подводную лодку, которая, как утверждают власти, способна принять на борт до трех баллистических ракет.