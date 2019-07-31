Назван самый популярный у российских магазинных воров товар. И это не алкоголь

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Самыми популярными товарами среди магазинных воров в России оказались сыры, колбасы и кофе, говорится в отчете компании BIT, занимающейся разработкой системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab.

Как отмечается в сообщении компании, которое цитируют РБК и "Лента.ру", в пятерку товаров, которые особенно привлекают воров в продуктовых магазинах, также входят конфеты и кондитерские изделия, пиво и другой алкоголь, а также морепродукты.

Что касается магазинов косметики, там риску подвержены тушь, лак для ногтей, губная помада, масла для тела и волос и тени для век.

По данным BIT, парфюмерную продукцию чаще всего воруют женщины (78%), а продукты питания - мужчины (77%).

Эксперты подсчитали, что с начала 2019 года из магазинов, оснащенных системой распознования лиц, было похищено товаров на 38 млн рублей.

В январе компания BIT составила портрет типичного российского магазинного вора: это мужчина до 35 лет в состоянии алкогольного опьянения, не имеющий постоянного дохода и уже нарушавший закон.

Эксперты также подсчитали среднюю сумму кражи: она составляет около тысячи рублей.

Как пояснил РБК руководитель департамента безопасности торговой сети "Подружка" Виталий Сотнев, у системы распознавания лиц есть облачное хранилище с базой данных людей, которые уже совершали хищения.

"Человек заходит в магазин, и в течение доли секунды его изображение сличается с базой. Если он есть в системе, на почту [службе безопасности] и по номерам телефона приходит сообщение. Если шоплифтер в розыске - его задерживает охрана и передает в органы внутренних дел, если нет - сотрудники магазина просто пристально следят за ним", - рассказал он.