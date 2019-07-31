Как лесные пожары распространились по Сибири. Карта

Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары в Красноярском крае, сообщает пресс-служба региональногоминлесхоза. Общая площадь лесных пожаров в России к настоящему моменту достигла площади около 3 млн гектаров.

Как сообщили в ведомстве, самолет Бе-200 трижды слил воду на кромку сложного лесного пожара в Богучанском районе края. Тушением огня также занимаются наземные группы пожарных.

Также в среду президент Владимир Путин распорядился подключить к тушению пожаров министерство обороны России, сообщила пресс-служба Кремля. Позднее в минобороны сообщили, что в в Красноярск вылетят 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России.

Министерство здравоохранения, тем временем, посоветовало жителям регионов, страдающих от задымления, включать кондиционеры, почаще принимать душ, не употреблять алкоголь и не есть жирную пищу. Русская служба Би-би-си показывает, как пожар распространяется про российским регионам.

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