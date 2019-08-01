"Болотный сценарий". В деле о беспорядках на акции в Москве появился обвиняемый

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В уголовном деле о массовых беспорядках, которое возбуждено Следственным комитетом России из-за акции протеста, которая прошла в субботу в Москве, появился первый задержанный - Кирилл Жуков.

О задержании Жукова сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. По его словам, Жукова задержали после допроса в Следственном комитете. Ему предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в насилии по отношению к представителю власти.

Чиков выложил видео, на котором, по его словам, запечатлен момент, ставший причиной уголовного преследования Жукова. На нем видно, как некий мужчина дает саечку сотруднику Росгвардии.

По словам Чикова, на данный момент речь Жукова задержали на 48 часов, но уже в пятницу будет суд, на котором его могут арестовать на время следствия. Представлять интересы Жукова будет сотрудничающий с "Агорой" адвокат. Чиков назвал дело в отношении Жукова "чисто "болотным" сценарием".

Ранее Жукова привлекали к административной ответственности (штрафу) за участие в той же акции 27 июля, написал Чиков. Он не уточнил, по какой статье его оштрафовали. Издание "ОВД-инфо" писало, что ему назначили штраф в 10 тысяч рублей.

Ранее по делу о массовых беспорядках на допрос в СКР доставили еще нескольких человек, но их затем отпустили, сохранив за ними статус свидетелей.

Уголовное дело о массовых беспорядках возбудили после акции 27 июля, которая прошла в центре Москвы. Ее участники требовали допуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Оппозиция заявляла, что акция проходит в формате встречи с избирателями и не требует согласования, власти в свою очередь настаивали, что подобный формат встречи с избирателями законом не предусмотрен и акцию требовалось согласовать.

"Участники несогласованной акции, находясь в центре Москвы, игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия", - объясняет следствие причины возбуждения дела.

Первая часть статьи 212 УК РФ (организация массовых беспорядков) предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы, вторая часть той же статьи (участие в массовых беспорядках) - от трех до восьми лет, третья часть (призывы к массовым беспорядкам) - до двух лет лишения свободы. По словам Чикова, Жукову обвинение предъявлено по второй части.