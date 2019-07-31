Актер "Современника" получил восемь суток ареста, изобразив пьяного автоинспектора

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofiev/TASS Image caption Актер Дмитрий Смолев в спектакле "Дюма" театра "Современник"

Актер театра "Современник", 37-летний Дмитрий Смолев получил восемь суток административного ареста за видеоролик, в котором он изображает пьяного сотрудника дорожно-патрульной службы. По мнению МВД, своим поведением он дискредитировал работу полиции.

Полиция задержала Смолева накануне во вторник, 30 июля. Его осудили по административным статьям "незаконное ношение форменной одежды" и "мелкое хулиганство", сообщили в МВД агентству ТАСС.

В видеоролике, который появился в социальной сети TikTok, актер изображал пьяного и курящего инспектора ДПС. В 12-секундном видео снимающий спрашивает у Смолева, который одет в форму сотрудника Госавтоинспекции, в адекватном ли тот состоянии. Тот спрашивает: "В смысле?" и отшатывается.

В пресс-службе столичной полиции сообщили со слов актера, что форму сотрудника полиции ему дал некий блогер для съемок в клипе.

По словам актера, он не знает, в клипе какой группы он снимался (интервью с ним показал телеканал "Россия 24"). "По клипу, я останавливал машину и проверял права", - рассказал он. "Пока делали свет, вот снимали, дурачились", - пояснил актер. Форму ему дали члены съемочной группы, говорил Смолев, и умысла оскорбить полицию у него не было.

Актер пояснил, что в ролике он играет пьяного, но не был пьян в действительности, а видео снял продюсер съемочной группы.

В театре "Современник", где служит Смолев, заявили, что не считают возможным комментировать решение суда. "Артист и его партнер по созданию ролика, а именно он выложил ролик в соцсети, во-первых, не знали закон, во-вторых, не удосужились сопроводить свое произведение титрами, из которых бы стало понятно, что это актерская работа", - говорится в официальном комментарии театра.

"Скорее всего, ее, эту работу, можно признать состоявщейся и даже талантливой, судя по тому, какую реакцию она вызвала", - считают в "Современнике".

Актер и режиссер Михаил Ефремов, который ставил для театра спектакль "Дюма", где Дмитрий Смолев сыграл роль Д'Артаньяна, заявил РБК, что правоохранительные органы, на его взгляд, "не обладают чувством юмора".

В "Современнике" Смолев играет также в спектаклях "Вишневый сад", "Три товарища", "Время женщин" и "Дама". В труппе театра он служит с 2008 года. Там сообщили, что арест актера никак не скажется на репертуаре.