Дебаты демократов в США, раунд 3: Уоррен и Сандерс против всех остальных

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Претенденты на номинацию на выборах президента США 2020 года от Демократической партии начали новую серию дебатов, в ходе которой явного лидера снова не выявлено, но стал очевиден глубокий внутрипартийный раскол.

Раунды состоят из двух туров, в каждом из которых встречаются по 10 кандидатов. Первый прошел в конце июня во Флориде, на этот раз демократы встречаются в Детройте, штат Мичиган.

В первой десятке в телеэфире появились сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. В среду в борьбу вступят экс-вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Калифорния Камала Харрис. Все четверо считаются лидерами гонки за номинацию.

Обсуждались все те же вопросы: здравоохранение, миграционная политика, экономика и способы одолеть Дональда Трампа. Тот не скрывает своих намерений добиваться переизбрания, и соперников в Республиканской партии у него не просматривается.

Больше всего нападали на представителей крайне левого крыла партии Уоррен и Сандерса, чьи предложения более умеренные однопартийцы назвали слишком радикальными и неосуществимыми.

Несмотря на ряд непопулярных у американского истеблишмента шагов, таких как торговая война с Китаем или попытки ограничить иммиграцию, поддержка Дональда Трампа среди республиканского электората не ослабевает.

Многие демократы убеждены, что для победы их партийному кандидату необходимо найти точки соприкосновения с умеренно консервативными избирателями, а программы Уоррен и Сандерса этого не предполагают.

Кандидаты в президенты и вице-президенты США от демократов окончательно определятся в июле будущего года на партийном съезде. Президентские выборы в стране пройдут в ноябре 2020-го.

Кто участвовал в дебатах:

Сенатор от штата Массачусеттс Элизабет Уоррен

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс

Экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк

Конгрессмен от Огайо Тим Райан

Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар

Экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилейни

Мэр Саут-Бенда, штат Индиана, Пит Буттиджич

Экс-губернатор Колорадо Джон Хикенлупер

Писательница в жанре селф-хелп Марианна Уильямсон

Губернатор штата Монтана Стив Буллок (не участвовал в первом раунде)

Фиаско Сандерса: идеи социализма в мире капитала

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен считаются в партии приверженцами наиболее левых взглядов

Первый вопрос, предложенный модератором, касался здравоохранения - острого вопроса для американцев.

При впечатляющей развитости отрасли и экономики страны в целом далеко не всем гражданам США доступна медицинская помощь.

По сути, политик, который предложит адекватный план решения проблемы, получит все шансы стать следующим президентом.

Берни Сандерс, например, предлагает систему Medicare for All ("Медицинское страхование для всех"), при которой каждый американец получает доступ к государственной медицинской помощи, независимо от дохода.

В настоящий момент любой работающий человек может сделать себе страховку, которая частично оплачивается из его подоходного налога и частично - его работодателем.

Сандерс предлагает, чтобы работающие продолжали платить за себя сами без участия работодателя, а безработные лечились бы за счет федерального бюджета.

На вопрос, почему трудоустроенные американцы должны отказаться от доли, вносимой их работодателем, Берни Сандерс вразумительного ответа не дал.

Кроме того, многих демократов настораживает перспектива перехода здравоохранения под государственный контроль, что неминуемо грозит закрытием целого ряда больниц

Кризис на границе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пита Буттиджича (слева) называют воплощением американской мечты - выпускник Гарварда, бывший офицер военно-морской разведки США, открытый гей

Ситуация на границе с Мексикой и введенные Трампом жесткие меры против мигрантов, которые многие называют бесчеловечными, - очень непростой для демократов вопрос, в котором им приходится балансировать между своими гуманитарными ценностями и материальными интересами избирателей, заметная часть из которых воспринимает иммиграцию как угрозу для себя.

Пит Буттиджич и техасец Бето О'Рурк предлагают изменить существующую систему регистрации мигрантов, но уверены, что переход границы без подобающих документов должен оставаться нелегальным.

Элизабет Уоррен и Берни Сандерс выступают против того, чтобы попытки проникновения в США семьями мексиканцев карались законом.

"Я видела этих матерей, я видела клетки, в которых сидят маленькие дети. Мы должны быть страной, которая каждый день живет сообразно нашим ценностям, а это значит, что мы не можем называть преступниками тех, кто стучится в нашу дверь", - сказала Уоррен.

Конгрессмен от Огайо Тим Райан ответил на это, что подобные заявления позволят людям думать, что можно нелегально и безнаказанно нарушать границы Соединенных Штатов.

Репарации чернокожим

Экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк и известный автор книг Марианна Уильямсон выступили с предложением о выплате репараций чернокожим гражданам страны в качестве компенсации за рабство их предков.

Наследие рабства (и последующих десятилетий узаконенной расовой дискриминации) считается одной из причин сохраняющегося социального неблагополучия афроамериканцев как демографической группы - так, по данным последней переписи 2010 года, медианный доход чернокожих домохозяйств ниже, чем у любой другой расовой группы, а процент осужденных, находящихся в тюрьмах, напротив, намного выше.

Среди демократов нет принципиальных разногласий по поводу крайней нежелательности этой ситуации. Однако все предложения, связанные в США с выплатами, могут увязнуть надолго из-за споров о том, из какого бюджета эти выплаты должны производиться - федерального или бюджета каждого отдельного штата.

Большинство афроамериканцев голосует за демократов, но в данном случае многие, скорее всего, предпочтут занять нейтральную позицию из опасения оттолкнуть потенциальных сторонников среди белых, многие из которых в 2012 году голосовали за демократа Барака Обаму, а в 2016 - за Дональда Трампа. Еще одна опасность - какая-то часть убежденных сторонников Трампа может в силу разных причин не пойти на выборы, а ощущение угрозы со стороны демократов их мобилизует.

На что это было похоже?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дебаты транслировались телекомпанией Си-эн-эн, которую Дональд Трамп называет источником фейк-ньюз

По словам корреспондента Би-би-си в США Энтони Зуркера, второй раунд дебатов в стане Демократической партии немного напоминал разборки внутри банды.

Элита партии явно делится на умеренных и прогрессивных, и после первой встречи в Мичигане не стало понятнее, кто из них берет верх.

Прогрессисты Уоррен и Сандерс высказались накануне, в среду свое слово скажут умеренные Байден и Харрис.

Эти четверо возглавляют опросы общественного мнения и имеют равные шансы представлять партию на выборах. Кроме того, как показал первый раунд дебатов во Флориде, именно они лучше всего держат удар и аргументированнее всех нападают на оппонентов.

В первом туре мичиганского раунда немного разочаровал мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич. Выпускник Гарварда, бывший офицер военно-морской разведки США, открытый гей Буттиджич считается сильным кандидатом, замыкающим первую пятерку. Он отлично держался во Флориде, но ушел в тень в Мичигане. При этом он продолжает заслуживать пристального внимания.

Судя по всему, самым главным критерием при выдвижении кандидата станет соображение, какой из двух подходов - прогрессивный или умеренный - будет максимально контрастировать с Трампом, но при этом хотя бы частично соответствовать чаяниям избирателей-республиканцев.