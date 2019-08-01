Media playback is unsupported on your device Китайская армия показала предупреждение для протестующих в Гонконге

Китайские военные в Гонконге опубликовали трехминутный видеоролик, демонстрирующий, как военные проводят "антипротестные" учения. В Гонконге это видео было воспринято как явное предупреждение, адресованное участникам демократических протестов.

Видео было опубликовано в социальной сети Weibo. На первых кадрах видеоролика военный в громкоговоритель предупреждает: "Все последствия - на ваш страх и риск".

Далее показано, как солдаты, в руках у которых щиты и дубинки, отрабатывают на учениях действия по прекращению массовых беспорядков и разгону протестующих.

Также на видео показана проводившаяся в рамках учений инсценировка задержаний участников беспорядков: их уводят со связанными за спиной руками в "пункты задержания".

Как следует из показанного в ролике, в ходе учений применялись не только водометы, но и танки, вертолеты, а военные были вооружены огнестрельным оружием.

Снимался ролик, по всей видимости, в Гонконге - в нем слышна речь на местном кантонском диалекте, сильно отличающемся от пекинского, видны характерные гонконгские такси и флаг, похожий на флаг местной полиции.

Image caption У полиции в руках щиты и дубинки

После многих недель антиправительственных протестов ситуация в Гонконге остается довольно напряженной.

В среду более 40 активистов предстали перед судом по обвинению в мятеже - после того, как протесты в минувшее воскресенье вылились в беспорядки и насилие.

Если активисты будут признаны виновными, их могут приговорить к длительным срокам - до 10 лет тюремного заключения.

Пока китайские военные не вмешиваются в происходящие в Гонконге события. Разгоном протестующих занимается полиция, подотчетная администрации автономии.

Однако в Гонконге со времени возобновления китайского суверенитета в 1997 году расквартирован гарнизон Народно-освободительной армии Китая, его численность неофициально оценивается в 6-10 тысяч человек.

Командующий гарнизона генерал-майор Чэн Даосян во время недавнего выступления, приуроченного к 92-й годовщине основания НОАК (армия была основана раньше Китайской Народной Республики из вооруженных отрядов компартии в годы гражданской войны), заявил, что продолжающиеся уже два месяца протесты представляют серьезную угрозу для жизни и безопасности жителей Гонконга.

Кроме того, по его словам, протесты противоречат принципу "одна страна, две системы".

"С этим нельзя мириться, и мы решительно осуждаем происходящее", - приводит слова Чэна Даосяна гонконгская газета South China Morning Post.

Image caption На видео китайские военные вооружены огнестрельным оружием

Корреспондент Би-би-си в Пекине Селия Хаттон отмечает, что ранее китайские военные не выпускали подобных видеороликов - обычно гонконгский гарнизон публиковал изображения приветливо улыбающихся китайских солдат. Опубликованный военными новый видеоролик вызвал в Гонконге рост обеспокоенности по поводу того, что Китай может применить против протестующих военную силу, отмечает она.

Пекин отказывается комментировать подобные опасения. Представители МИД КНР в ответ на вопрос о значении факта публикации этого видеоролика ответили, что комментировать это могут только военные.

Беспорядки в минувшее воскресенье начались с согласованной акции в парке, откуда протестующие двинулись в район Сайвань к зданию представительства КНР в Гонконге.

Воскресная акция протеста завершилась попыткой штурма китайского представительства. Тогда полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.

Массовые протесты не утихают в Гонконге с июня. Изначально они были спровоцированы предложенным законом, допускавшим экстрадицию подозреваемых, в частности, в материковый Китай. Китайские суды официально следуют воле партии (которая контролирует и иные государственные органы).

Постепенно требования протестующих стали шире и начали включать в себя демократические реформы и сохранение автономии от Китая.

Акции протеста против законопроекта об экстрадиции собирали до 2 миллионов человек. Под давлением митингующих власти на неопределенное время приостановили рассмотрение законопроекта, но протестующие продолжили настаивать на его полном отзыве.

Гонконг, бывшая британская колония, сейчас управляется согласно принципу "одна страна, две системы". Юридическая система территории остается практически той же, что и во времена британского правления, и не следует китайским законам.

Согласно совместной китайско-британской декларации 1997 года и Основному закону Гонконга, Гонконгу предоставлена широкая автономия до 2047 года. Широкая автономия гарантирована территории практически во всех сферах, за исключением международной политики и вопросов обороны.

Срок действия Основного закона истекает в 2047 году, и что произойдет с автономией Гонконга после этого, неизвестно. Именно эта неизвестность добавляет протестам возмущения и ярости.