Airbus отчитался о росте прибыли вдвое на фоне кризиса в Boeing

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption A320 NEO - флагман флота коммерческих самолетов Airbus

Европейский авиастроительный концерн Airbus отчитался о значительном росте прибыли в первой половине 2019 года.

В пресс-релизе корпорации говорится, что прибыль всех подразделений до уплаты налогов и процентов по кредитам (она же скорректированный показатель EBIT) за первые шесть месяцев в 2019 году более чем в два раза превысила прибыль первого полугодия 2018 года.

С января по июнь включительно в 2019 году корпорация заработала 2,53 млрд евро. В первом полугодии 2018 года полугодовая прибыль составила 1,16 млрд евро.

При этом рост подразделения гражданской авиации за тот же период оказался еще большим: с 0,87 млн евро до 2,34 млрд евро в 2019 году.

Airbus объясняет это увеличением производства самолетов семейства A320, а также успехами программы A350 и благоприятным курсом валют. Причем в общем числе поставленных самолетов семейства А320 (294 единицы) доля лайнеров последнего поколения NEO оказалось 234 штуки.

Airbus, правда, отметил, что чистый объем заказов на коммерческие самолеты составил 88 единиц, тогда как в первом полугодии 2018 года он составлял 206 самолетов. Общий портфель заказов по состоянию на 30 июня составил 7276 воздушных судов.

На фоне кризиса Boeing

Успехи европейского авиастроительного гиганта происходят на фоне кризиса, в котором оказался его главный конкурент - американская корпорация Boeing.

Его основной причиной стал запрет эксплуатации лайнеров последней модели 737 Мах после авиакатастроф с их участием. Согласно отчетам за второй квартал 2019 года, Boeing терпит рекордные убытки и уже потерял 4,9 млрд долларов.

Полеты более чем 500 новейших самолетов Boeing 737 MAX были запрещены по всему миру. В это число входят 150 новейших машин, которые ждут, когда их поставят покупателям.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 737 Max 8 - самолет, оказавшийся в центре кризиса коропорации Boeing

Запрет на эксплуатацию был введен после двух катастроф 737 Мах - в Индонезии в октябре прошлого года и в Эфиопии в марте этого, - жертвами которых стали 346 человек.

В ходе расследования выяснилось, что причиной этих аварий стала некорректно работающая программа бортового компьютера, которая компенсировала склонность нового самолета к кабрированию (задиранию носа вверх).

В свою очередь, эта склонность обуславливалась тем, что самолет был оснащен новыми двигателями большего диаметра, которые приходилось поднимать немного выше над землей.

Многие эксперты считают, что само появление нового поколения 737 МАХ было вызвано конкурентной борьбой с Airbus: его выпуск был анонсирован после того, как европейский концерн объявил о разработке нового поколения авиалайнеров A320 NEO.

Boeing заявил, что исправил программу и обновил программное обеспечение. Тем не менее американская Федеральная авиационная администрация в конце июня обнаружила еще одну неполадку в работе бортового компьютера, связанную с рулями высоты, то есть с той областью, в которой были критические неполадки.

В корпорации Boeing говорят, что могут и вовсе прекратить выпуск этой модели, если запрет на полеты будет продлен. Когда запрет на полеты будет отменен, неизвестно.

Новый самолет

При этом Boeing, как отмечают эксперты, готовится к разработке новой модели пассажирского самолета.

Вот уже несколько лет в корпорации существует программа создания самолета в новом классе, который называют New Mid-Market Airplane (NMA). Самолет в будущем может получить название 797, сообщали профильные СМИ.

Подробности программы корпорация не публикует. Известно лишь, что в ней существует соответствующее подразделение.

Эксперты считают, что новый самолет будет вместительнее самой большой модификации 737 Мах, но при этом меньше самого маленького широкофюзеляжного Boeing 787 Dreamliner. Его дальность полета будет выше, чем у среднемагистрального 737, но меньше, чем у 787.

В свою очередь, корпорация Airbus также собирается освоить этот новый класс авиалайнеров. На авиасалоне Ле Бурже в июне 2019 года она представила лайнер A321XLR. Это самолет имеет самую большую дальность полета среди всех современных узкофюзеляжных пассажирских самолетов - до 8,7 тысячи километров.

Более того, на авиасалоне уже были заключены контракты на этот лайнер.

В пресс-релизе Airbus по итогам полугодия говорится, что на фоне этого успеха двух новых модификаций A321 - ACF (с новой конфигурацией салона, которая позволяет увеличить вместимость) и XLR - на авиасалоне в Ле-Бурже, Airbus прорабатывает различные варианты увеличения доли A321 в объемах производства семейства A320.