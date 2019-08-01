Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Глава ЦИК Элла Памфилова уже встречалась с незарегистрированными кандидатами 23 июля. Сейчас многие из них находятся под арестом

В Центризбиркоме России состоится заседание рабочей группы по жалобам незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Всего в ЦИК поступило девять жалоб от кандидатов, однако накануне в избиркоме заявили, что некоторые кандидаты обратились в суд, поэтому ЦИК их жалобы рассматривать не будет. На рассмотрение жалоб у Центризбиркома есть 10 дней. Заседания рабочей группы будут проходить в присутствии прессы, обещала ранее председатель ЦИК Элла Памфилова.

В Нур-Султане пройдет очередной раунд межсирийских переговоров в так называемом астанинском формате. Как сообщили в МИД Казахстана, участие в переговорах подтвердили все стороны: Россия, Турция и Иран, а также представители Дамаска и оппозиционных вооруженных групп Сирии. Стороны обсудят ситуацию в провинции Идлиб и на северо-востоке Сирии, а также обмен пленными, передачу тел погибших и поиск пропавших без вести. На встречу в этот раз приглашены делегации наблюдателей от Ирака и Ливана. В качестве наблюдателей в переговорах участвуют представители ООН и Иордании.

Правообладатель иллюстрации Hindustan Times Image caption Индийский чиновник отрицает все обвинения

Верховный суд Индии проведет слушания по громкому делу об изнасиловании 16-летней девушки в штате Уттар-Прадеш, которое произошло три года назад. В преступлении обвиняют депутата местного законодательного собрания от правящей Индийской народной партии Кулдипа Сенгара. Поначалу родные девушки безуспешно пытались добиться наказания виновных. Отца девушки жестоко избили, в результате чего он умер, а дело об изнасиловании завели только после того, как девушка в отчаянии попыталась совершить самоубийство перед домом главного министра штата. В минувшее воскресенье грузовик протаранил автомобиль, в котором ехала девушка - она находится в критическом состоянии. Ее семья и представители местной оппозиции обвиняют в организации аварии Сенгара и его людей. Сам он все обвинения отвергает.

Следственный комитет России предъявил обвинение в массовых беспорядках Кириллу Жукову - первому фигуранту уголовного дела, заведенного после несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Жуков - пока единственный, кому предъявлено обвинение по 212-й статьей Уголовного кодекса. В среду информагентства сообщали, что на причастность к беспорядкам проверяют пятерых участников субботней акции.

Президент США Дональд Трамп предложил российскому президенту Владимиру Путину помощь с тушением пожаров в Сибири. Разговор двух лидеров состоялся поздно вечером в среду по инициативе американской стороны, сообщили в Кремле. Путин сказал Трампу, что российская сторона при необходимости воспользуется предложением.

Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности осталось жить несколько дней. В среду Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности, подтвердил намерение Вашингтона выйти из ДРСМД 2 августа. В ответ на это заместитель главы МИД России Сергей Рябков обвинил американцев в "суперлегком отношении" и "игре в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью".

США ввели санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. "Джавад Зариф реализует безрассудную повестку верховного лидера Ирана [аятоллы Али Хаменеи]", - заявил министр финансов США Стив Мнучин. Сам Зариф счел санкции Вашингтона признанием своих заслуг и заявил, что ни у него, ни у семьи нет имущества или счетов за пределами Ирана.

Правообладатель иллюстрации Russian Emergency Situations Ministry/TASS

Неестественная активность

Издание РБК выяснило, что высокая активность блогеров в связи с пожарами в Сибири выглядела не совсем естественной.

За последние две недели количество сообщений пользователей о пожаре превысило миллион, отмечает издание. К кампании #CпаситеСибирь присоединились десятки популярных блогеров и пабликов, а петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Сибири подписали более 850 тыс. человек.

Компания "Медиалогия" по просьбе РБК проанализировала активность в соцсетях и блогах и пришла к выводу, что резкий рост активности пришелся на конец прошлой недели, накануне несогласованной акции в Москве. В это же время было зафиксировано резкое увеличение числа сюжетов о пожарах на федеральных телеканалах.

Во-первых, РБК обращает внимание на тот факт, что масштабы пожаров в этом году нельзя назвать беспрецедентными - официальная статистика не дает аномальных цифр по сравнению с прошлыми годами.

Во-вторых, проанализировав фотографии, которые сопровождали популярные посты, издание пришло к выводу, что фотографии в основном использовались одинаковые, большинство из них относилось к другим пожарам, а некоторые снимки были вообще взяты из бесплатных фотобанков.

При этом опрошенные РБК эксперты разошлись во мнении о том, есть ли в теме с пожарами в Сибири элементы искусственного поддержания интереса. Агентство "Социальные сети", к которому обратилось издание, не выявило признаков спланированной информационной кампании.

Кандидатов не заметили

"Ведомости" пишут, как московские СМИ "засветили" список мэрии на выборах в Мосгордуму.

Перед началом кампании по выборам издания административных округов Москвы проявляли повышенный и систематический интерес к кандидатам из так называемого списка мэрии, выяснили эксперты движения "Голос".

Официально власти отрицают наличие списка лиц, участие которых в выборах поддержано мэрией и сопровождается применением административного ресурса, однако, как настаивают авторы аналитического доклада "Голоса", с января в окружных газетах с нарастающей интенсивностью начали появляться публикации, направленные на повышение узнаваемости и формирование положительного имиджа некоторых кандидатов.

Массовый характер и относительная синхронность появления материалов подтверждает скоординированность кампании, считают эксперты движения. При этом внимания окружных СМИ избежали оппозиционные кандидаты, в том числе муниципальные депутаты.

Эти действия, имеющие признаки заранее административно спланированной и согласованной политической кампании, привели к значительному искажению информационного поля, констатируют авторы доклада.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фонд принца Уэльского раздал больше 10 миллионов фунтов в грантах фермерам

"Спасти местный паб"

"Фонд сельской местности" принца Уэльского опубликовал 104-страничный буклет о том, как спасти британскую деревню, сообщает газета Daily Mail.

Сам принц Чарльз написал предисловие к буклету. Среди главных рецептов, предложенных в издании - создать "видение" для каждой деревни, сосредоточиться на транспорте и спасти местный паб.

Кроме того, деревням с плохим интернет-соединением советуют использовать шпили местных церквей, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi.

Кибердивизия для обороны в соцсетях

"Армия готовит бойцов клавиатуры для цифровых войн" - с таким заголовком на первой полосе в четверг вышла газета Daily Telegraph.

О создании нового подразделения британской армии, названного шестой дивизией, было объявлено в среду. Отряд сосредоточится на защите Британии от "фейковых новостей" и дезинформации в социальных сетях - в первую очередь, со стороны России.

Финансист Эпштейн увлекался евгеникой

Пока финансиста Джеффри Эпштейна судят по обвинениям в торговле людьми и интимных связях с несовершеннолетними, газета New York Times узнала о его планах искуственного оплодотворения десятков женщин с помощью своей спермы. Миллиардер интересовался генетикой и евгеникой - и общался с нобелевскими лауретами и знаменитыми научными авторами, включая Стивена Хокинга и Оливера Сакса, сообщает газета. Были ли реализованы его планы, в статье не уточняется.

Дебаты демократов: Байден против всех

В Детройте закончился второй тур дебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии. Прошедшие в среду дебаты можно охарактеризовать как "Джо Байден против всех" - бывший вице-президент с переменным успехом отбивался от аттак оппонентов, обрушивихся на него с критикой.

Всего в демократической гонке по-прежнему остаются 20 кандидатов, среди которых глубокий разрыв между прогрессивным и умеренным крылом партии. Левое крыло требует масштабные реформы во всех сферах. Демократы-центристы. наоборот, предлагают сосредоточиться на победе над Трампом в 2020-м году, для чего, как утверждают они, нужно не отпугнуть сомневающихся или консервативных избирателей.

Год назад в Центральноафриканской республике были убиты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые приехали в эту страну снимать фильм о деятельности связанной с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным "ЧВК Вагнера". Русская служба Би-би-си поговорила с близкими погибших, которые не оставляют надежд на то, что виновные в их смерти будут наказаны.

В китайском городе Чунцин трехлетний ребенок выпал с балкона шестого этажа - и выжил. Как? Смотрите в нашем видео:

Media playback is unsupported on your device Трехлетний ребенок выжил после того, как упал с шестого этажа

Дайджест подготовили Григор Атанесян и Олег Михайлов