Сын основателя "Аль-Каиды" Хамза бин Ладен убит, утверждают в США

Правообладатель иллюстрации CIA Image caption В марте Госдепартамент США объявил награду в 1 млн долларов за информацию о местонахождении Хамзы бин Ладена

Хамза бин Ладен, сын основателя террористической сети "Аль-Каида", запрещенной во многих странах, включая Россию, был убит в результате авиаудара еще несколько лет назад, сообщают американские СМИ со ссылкой на несколько источников в разведывательных кругах США.

Министерство обороны США не комментирует эти сообщения. Место и дата гибели одного из сыновей бывшего "террориста номер 1" в мире не сообщаются.

Хамза бин Ладен в 2015 году распространил видеообращение с призывом к продолжению "священной войны с неверными" и новым атакам на США и другие страны. Предположительно тогда ему было около 30 лет. Сын бин Ладена (один из многих - считается, что у лидера "Аль-Каиды" было 13 сыновей, но Хамзу он выделял особо) был внесен в международный список подозреваемых в терроризме.

1 марта 2019 года Госдепартамент США объявил награду в 1 млн долларов за информацию о местонахождении Хамзы бин Ладена.

Спустя пять месяцев информацию о том. что Хамза бин Ладен был убит в результате военной операции Пентагона, передали одновременно все ведущие американские телесети и газеты, включая Эн-би-си, Си-эн-эн и New York Times.

Президент США Дональд Трамп и его советник по национальной безопасности Джон Болтон отказались прокомментировать эти сообщения для прессы.

По данным СМИ, Усама бин Ладен был убит во время спецоперации американских "морских котиков" в Пакистане в мае 2011 года. Операция был лично санкционирована Бараком Обамой, который тогда занимал пост президента США.

Хамза в своих роликах призывал отомстить США за смерть отца. В последнем своем видеообращении в 2018 году он призвал жителей Аравийского полуострова восстать против своих правителей.

Media playback is unsupported on your device Видеозапись: Хамза бин Ладен на собственной свадьбе

Саудовская Аравия лишила Хамзу бин Ладена гражданства. Доподлинно не известно, где именно он жил - то ли где-то в Иране и сидел под домашним арестом, то ли в Афганистане, Пакистане или Сирии.

Госдепартамент США заявлял, что судя по документам, найденным в доме Усамы бин Ладена в Абботабаде после его убийства, Хамзу активно продвигали в качестве следующего лидера "Аль-Каиды".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Усама бин Ладен близ Кабула в 2001 году

Исламистская террористическая сеть, которая организовала атаки на американские города 11 сентября 2001 года, подрыв американских кораблей и сотни терактов в Европе, Ираке, Египте и других частях мира, потеряла значительную долю своего влияния, когда появилась группировка "Исламское государство" (запрещенная в РФ и ряде стран организация).

Американские спецназовцы, по сообщениям, обнаружили видеозапись бракосочетания Хамзы бин Ладена с дочерью другого лидера "Аль-Каиды" - Абдуллы Ахмеда Абдуллы, он же Абу Мухаммад аль-Масри, который хорошо известен ЦРУ по терактам в посольствах США в Танзании и Кении, осуществленным в 1998 году.

Свадьба - опять же, предположительно - была сыграна в Иране.

Сын, взращенный в ненависти к Америке

Крис Баклер, корреспондент Би-би-си

О Хамзе бин Ладене американцам известно крайне мало - они даже не знают точно, сколько ему лет. Спецслужбы искали его в Афганистане, Пакистане или Иране, но даже не могли с уверенностью назвать страну, где он был.

Награда в миллион долларов за любую информацию, которая приведет к поимке Хамзы бин Ладена, показывала не только и не столько степень его опасности как организатора террора, но и огромное символическое значение, которое по прежнему придается бренду "Аль-Каиды" и ее пропагандистской машине.

Хамза был еще ребенком, когда его отец планировал атаки 11 сентября, но как гласит популярная среди экстремистов легенда, уже тогда он стоял плечом к плечу с отцом и помогал ему.

Он был воспитан в ненависти к Америке, и жажда мести за отца, убитого американским спецназом и сброшенного в море, неизбежно должна была стать его главным мотивом.

Его видеоролики с призывами нападать на Америку, Израиль и их союзников широко распространялись в сети. Он становился новым голосом "Аль-Каиды".

Если его смерть получит официальное подтверждение, это будет означать, что этот голос замолчал. Однако угроза реванша террористической организации, которая наводила ужас на весь мир и совершила самые кровавые теракты в истории, не исчезнет.