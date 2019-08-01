В убийстве активистки Григорьевой в Петербурге признался другой человек

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Елена Григорьева была активной участницей социальных и политических протестных акций

Житель Петербурга написал чистосердечное признание в убийстве активистки Елены Григорьевой и был заключен под арест.

Ранее Следственный комитет подозревал в убийстве уроженца Киргизии, знакомого женщины. Он был арестован через несколько дней после убийства. На допросах он указал на другого человека, сообщает пресс-служба ведомства.

Новый подозреваемый, 28-летний Алексей Волнянко (его имя сообщает издание "Фонтанка.ру"), впервые познакомился с активисткой в вечер убийства. Под тяжестью предъявленных улик он сознался в убийстве, сообщил СКР.

Тело 41-летней Елены Григорьевой со следами удушения и ножевыми ранениями возле ее дома обнаружил 21 июля прохожий. На следующий день следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Следствие изначально придерживалось бытовой версии преступления. Первый подозреваемый рассказал следователям, что в компании еще нескольких человек распивал алкоголь с Григорьевой вечером накануне ее смерти. Рядом с домом была найдена бутылка.

Многочисленные ранения стали следствием внезапно вспыхнувшей ссоры, полагает следствие.

Григорьева родилась в Новгороде и несколько раз привлекалась к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики в соцсети "ВКонтакте" и распространение музыки, признанной экстремистской.

После переезда в Петербург в 2017 году Григорьева часто участвовала в протестных митингах и шествиях: в поддержку крымских татар, сестер Хачатурян, за отделение Крыма от России, в поддержку ЛГБТ-движения.

Правозащитник Динар Идрисов рассказывал Би-би-си, что Григорьева получала угрозы. По его словам, они были связаны с политической активностью убитой: "Темы Украины, Крыма, Донбасса и ЛГБТ вызывали острую реакцию от бывших соратников по националистической тусовке и просто сторонников власти".