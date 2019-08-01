Волонтера штаба Любови Соболь задержали по делу об акции протеста в Москве

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Любовь Соболь (в центре) не была допущена к участию в выборах в Мосгордуму

Следственный комитет России сообщил о задержании пяти участников акции протеста, которая прошла 27 июля в центре Москвы. Ведомство отмечает, что планирует обратиться в суд с просьбой арестовать всех пятерых на время следствия. В числе задержанных - волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло.

В сообщении на сайте Следственного комитета говорится, что задержания проведены в рамках расследования дел о массовых беспорядках и о нападениях на сотрудников Росгвардии. Помимо Миняйло в числе задержанных оказались Кирилл Жуков и Иван Подкопаев, имена еще двух человек следствие не приводит.

СКР прямо не указывает, по какой из двух статей задержаны активисты. В то же время из формулировок можно сделать вывод, что речь идет о статье о массовых беспорядках. В сообщении отмечается, что всего следствие выявило более 10 человек, которые, по его мнению, принимали "наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы".

Миняйло ранее написал в "Фейсбуке", что в ночь на 1 августа следователи пришли с обысками в квартиру, где он на тот момент находился.

Адвокат активиста Валентин Карелин рассказал изданию "МБХ Медиа", что после ареста Миняйло сослался на 51 статью Конституции и отказался давать показания, поскольку к нему пришли ночью, когда он был сонным, растеряным и после двухнедельной голодовки.

По мнению адвоката, Миняйло могут вменить все три части статьи о массовых беспорядках - организацию беспорядков, участие в них и призывы к ним.

О задержании Кирилла Жукова стало известно еще вечером в среду. Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков написал, что пока речь идет о задержании на 48 часов, но в пятницу следователи планируют обратиться в суд с просьбой избрать ему меру пресечения.

Кроме того, про Жукова известно, что ему вменяют обе статьи - и участие в массовых беспорядках, и применение насилия к представителям власти. Сам он вину не признает.

Иван Подкопаев был задержан на акции протеста. По данным "ОВД-Инфо", он получил административный арест на 10 суток.

Тысяча задержанных

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция, участники которой требовали допустить на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов от оппозиции, в том числе юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

На акции были задержаны более тысячи человек, более 60 задержанных были отправлены под административный арест, свыше 160 человек получили штрафы.

СКР завел уголовное дело о массовых беспорядках и три дела о применении насилия к полицейским.

Накануне участник акции Кирилл Жуков стал первым обвиняемым по делу о событиях 27 июля. Ему предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.

В понедельник СКР возбудил уголовное дело по статье "применение насилия против представителя власти" в отношении Евгения Коваленко. По версии следствия, он бросил в сотрудника Росгвардии металлический мусорный бак.

Адвокат Коваленко рассказал в интервью Би-би-си, что его подзащитный хотел просто отпугнуть стражей порядка. "Не было прицельного броска в какую-то часть тела [полицейского] с целью причинить вред", - говорит он.

Ранее Павел Чиков сообщал, что еще двое участников акции - Сергей Фомин и Василий Кузьмин - были допрошены по делу о беспорядках как свидетели и отпущены.

За призывы выйти на акцию 27 июля были арестованы преподаватель МГУ и муниципальный депутат Юлия Галямина, экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков, глава муниципалитета Красносельского района Илья Яшин и ряд других оппозиционеров. Все они получили разные сроки административного ареста.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник заявил, что расценивает акцию 27 июля "как массовые беспорядки - заранее спланированные и хорошо подготовленные".

Полицейских, которые жестко задерживали протестующих, по мнению Собянина, "вынудили применять силу". Мэр поблагодарил полицейских и сотрудников Росгвардии, отметив, что их действия были "совершенно адекватны".