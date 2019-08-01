Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/Tass Image caption О доверии к Андрею Малахову заявили 11% респондентов "Левады"

Владимир Соловьев и Андрей Малахов возглавили список медиаперсон, вызывающих наибольшее доверие у российских телезрителей на фоне общего падения интереса к теленовостям, говорится в исследовании "Левада-центра".

По данным социологов, около 55% россиян сегодня доверяют телевидению, хотя десять лет назад об этом говорили почти 80%. Доверие к телевидению сохраняется прежде всего среди людей старше 35 лет.

Телевидение все еще остается главным источником информации, но его аудитория постепенно снижается. По данным соцопроса, сегодня 72% россиян получает информацию с телевидения, а 10 лет назад такой ответ давали 94%.

При этом аудитория соцсетей за этот же период выросла в три раза: с 9% до трети населения страны. Растет интерес россиян к видеоблогерам, Телеграм-каналам и новостным агрегаторам, говорится в исследовании.

И все же самыми популярными и вызывающими зрительское доверие журналистами пока остаются телевизионщики.

По данным "Левады", лидером является ведущий "России 1" Владимир Соловьев - ему доверяют 23% респондентов. На втором месте - шоумен этого же канала Андрей Малахов (11%), третью позицию разделили ведущий НТВ Андрей Норкин, журналист "Первого канала" Владимир Познер и ведущая "России 1" Ольга Скабеева (по 6%).

Как отметил в беседе с РБК политолог Евгений Иванов, в последние годы в политических ток-шоу "намечается тренд на упрощение языка, на сверхэмоциональность, на псевдонародность", чем и объясняется высокая популярность скандальных и одиозных телеведущих.

Доля россиян, которые следят за независимыми СМИ, сегодня составляет 29%, при этом в Москве их регулярно читают или смотрят 43%, отмечается в исследовании "Левады".